Шолохов, Окуджава, Симонов: Россияне назвали самых известных авторов произведений о ВОВ

ПОПУЛЯРНОСТЬ ШОЛОХОВА

Аналитический центр НАФИ совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ» ко Дню Победы провел исследование, посвященное уровню осведомленности россиян о поэтах и писателях, которые создавали военные произведения. По результатам опроса, самым известным автором книг о ВОВ стал Михаил Шолохов. Его имя знают 80% респондентов, передает ТАСС.

По данным источника, в ТОП-5 самых известных авторов книг о Великой Отечественной войне также вошли Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%). Отмечается, что в среднем респонденты знакомы с 9 из 18 предложенных писателей.