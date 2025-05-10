Шолохов, Окуджава, Симонов: Россияне назвали самых известных авторов произведений о ВОВ
При этом наиболее популярной в РФ книгой о войне оказалась повесть «А зори здесь тихие».
Накануне россияне назвали самых известных писателей и поэтов, создававших произведения о Великой Отечественной войне. В списке этих авторов в том числе оказались Михаил Шолохов, Булат Окуджава и Константин Симонов. При этом в качестве наиболее известного произведения о войне россияне указали книгу «А зори здесь тихие». Однако в России растет интерес читателей и к другим военным произведениям, особенно после их экранизации.
ПОПУЛЯРНОСТЬ ШОЛОХОВА
Аналитический центр НАФИ совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ» ко Дню Победы провел исследование, посвященное уровню осведомленности россиян о поэтах и писателях, которые создавали военные произведения. По результатам опроса, самым известным автором книг о ВОВ стал Михаил Шолохов. Его имя знают 80% респондентов, передает ТАСС.
По данным источника, в ТОП-5 самых известных авторов книг о Великой Отечественной войне также вошли Александр Твардовский (78%), Булат Окуджава (76%), Сергей Михалков (74%) и Константин Симонов (63%). Отмечается, что в среднем респонденты знакомы с 9 из 18 предложенных писателей.
Согласно опросу, почти каждый третий россиянин (31%) читал или слушал книгу о ВОВ за последний год. К тому же проведенное исследование показало, что книги остаются важным источником знаний о событиях 1941-1945 годов. Об этом сообщили 84% опрошенных россиян. Так, доверие к книгам как к историческому источнику о войне среди людей в возрасте от 45 до 54 лет составляет 89%, а среди респондентов старше 55 лет — 90%.
«ЗОРИ», «ТЕРКИН», «СПИСКИ»
При этом наиболее популярной книгой о войне россияне признали произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Так ответили 84% опрошенных.
По данным источника, из 23 предложенных книг участники исследования узнали в среднем 12. Среди наиболее известных произведений о войне респонденты также указали «Они сражались за Родину» (81%) и «Судьба человека» (76%) Михаила Шолохова, «Василий Теркин» (80%) Александра Твардовского и «Сын полка» (78%) Валентина Катаева.
Между тем, после выхода на большие экраны военного фильма «В списках не значился» режиссера Сергея Коротаева по одноименному произведению Бориса Васильева у россиян вырос интерес к этой книге. Премьера фильма состоялась 1 мая 2025 года в преддверии 80-летия Великой Победы.
9 мая новая картина возглавила прокат. По подсчетам ЕАИС Фонда кино, в День Победы «В списках не значился» в кинотеатрах посмотрели свыше 100 тысяч зрителей, а сборы ленты составили примерно 47 млн рублей.
Представители книжных магазинов «Читай-город» отметили, что за первую неделю мая продажи книги Бориса Васильева выросли в пять раз по сравнению с показателями первой недели апреля 2025 года. Аналитики объяснили такой скачок продаж выходом фильма «В списках не значился», который был снят по повести писателя.
При этом отмечается, что продажи классической военной прозы выросли более чем на 38% в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями 2024 года. В числе лидеров продаж оказались произведения Михаила Шолохова, Бориса Васильева и Виктора Астафьева.
Ранее российские режиссеры назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне, среди которых оказались советские картины «Летят журавли», «А зори здесь тихие» и «Баллада о солдате», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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