Съемки стали матчем: Денис Шведов о подготовке к роли в фильме «Финал»
Денис Шведов, сыгравший тренера в фильме «Финал», рассказал НСН, что у него была лишь одна встреча с его реальным прототипом, в то время, как актерам, которые воплотили в картине олимпийских чемпионов по волейболу, пришлось много тренироваться.
Актер Денис Шведов, воплотивший роль главного тренера Владимира Алекно в спортивной драме «Финал» о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде — 2012, заявил спецкору НСН, что до участия в съемках не смотрел матч целиком.
Фильм выходит в российский прокат с 8 мая. В проекте можно будет увидеть Сергея Шакурова, Александра Лыкова, Михаила Тройника, Дмитрия Губерниева и многих других. При этом съемки «Финала» проходили не только в России, но и в Венгрии и Хорватии. Шведов уточнил, что при подготовке к роли лишь раз встречался с Алекно, добавив, что не ставил перед собой задачи воплотить на экране реалистичный образ.
«Я, к своему стыду, был одним из тех, кто не досмотрел матч в 2012 году. Вернулся к нему уже в процессе подготовки к роли и был поражен, насколько это было грандиозное событие. Для меня это фильм про команду. Когда мы снимали саму игру, ощущение, что я хоть как-то внутренне похож на тренера, мне дали парни. Благодаря им я хоть на миг приблизился к ощущению, что Владимир Романович Алекно испытал на матче. У нас с ним была одна встреча. Для меня главным было пообщаться с человеком. Я понимал, что не могу играть конкретно его, а должен воплотить героя внутренне. Ребят, которые сыграли игроков, даже вызывали за час перед тем, как мы снимали игру, на разминку. Однако когда я увидел, как они разыгрывают эти мячи, было впечатление, что это не артисты, а профессиональные спортсмены. Их готовил тренер Александр Серебренников, и спасибо ему огромное, что сделал из них мастеров», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, многие актеры после участия в проекте продолжают играть в волейбол, а сам он подумывает о том, чтобы приобщить к этому виду спорта своего сына.
«Многие ребята до сих пор играют, приходят и рассказывают, используя термины, особый язык. Я завидую им, но по своим причинам сам только наслаждаюсь со стороны. Теперь в раздумьях: сын полюбил футбол, но может направить его в другое русло?» - заявил Шведов.
В свою очередь один из режиссеров картины Петр Зеленов призвал не ждать от «Финала» документальности.
«Работа над проектом началась 1,5 года назад, при этом я присоединился к ней чуть позже. Эта картина не только про волейбол, но и про любовь к родине. Когда я делал фильм, думал о молодых ребятах, которым было бы интересно узнать – как эти чемпионы становятся чемпионами. Это картина не совсем про тот самый финал, кино о подвиге. В свое время героическим был поступок Владимира Романовича - вернуться практически в разоренную страну. Я считаю, что это фильм о нем и о матче. Однако хотел бы, чтобы люди не ждали от ленты достоверности игры. Это не документальное кино, снять это невозможно, что могли сделать, сделали. Если у людей возникнет желание посмотреть матч и сравнить с фильмом, прекрасно. Гарантирую, первые три мяча в матче и фильме - один в один, остальное зависит от монтажа и динамики. Для меня снимать картину об этом матче – большая честь», - пояснил он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», где прошел премьерный показ.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Алекно пояснил «Радиоточке НСН», что фильм «Финал» - не его личная история, а рассказ об успехе спортивной команды. В свою очередь спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев подчеркнул, что здорово иметь возможность создавать фильмы о ныне живущем легендарном тренере и спортивной команде.
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