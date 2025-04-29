Как добавил собеседник НСН, многие актеры после участия в проекте продолжают играть в волейбол, а сам он подумывает о том, чтобы приобщить к этому виду спорта своего сына.

«Многие ребята до сих пор играют, приходят и рассказывают, используя термины, особый язык. Я завидую им, но по своим причинам сам только наслаждаюсь со стороны. Теперь в раздумьях: сын полюбил футбол, но может направить его в другое русло?» - заявил Шведов.

В свою очередь один из режиссеров картины Петр Зеленов призвал не ждать от «Финала» документальности.

«Работа над проектом началась 1,5 года назад, при этом я присоединился к ней чуть позже. Эта картина не только про волейбол, но и про любовь к родине. Когда я делал фильм, думал о молодых ребятах, которым было бы интересно узнать – как эти чемпионы становятся чемпионами. Это картина не совсем про тот самый финал, кино о подвиге. В свое время героическим был поступок Владимира Романовича - вернуться практически в разоренную страну. Я считаю, что это фильм о нем и о матче. Однако хотел бы, чтобы люди не ждали от ленты достоверности игры. Это не документальное кино, снять это невозможно, что могли сделать, сделали. Если у людей возникнет желание посмотреть матч и сравнить с фильмом, прекрасно. Гарантирую, первые три мяча в матче и фильме - один в один, остальное зависит от монтажа и динамики. Для меня снимать картину об этом матче – большая честь», - пояснил он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», где прошел премьерный показ.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Алекно пояснил «Радиоточке НСН», что фильм «Финал» - не его личная история, а рассказ об успехе спортивной команды. В свою очередь спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев подчеркнул, что здорово иметь возможность создавать фильмы о ныне живущем легендарном тренере и спортивной команде.

