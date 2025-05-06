Продюсеры фильма «Айза-17» допустили, что картина появится в прокате в мае 2026 года
В начале мая зрители традиционно испытывают эмоциональный патриотический подъем, поэтому продюсеры фильма «АйЗа-17» рассчитывают представить картину в кинотеатрах 9 мая 2026 года.
На данный момент творческая команда фильма «Айза-17» только начала подготовку к съемкам, однако картина может выйти в российский прокат уже 9 мая 2026 года, заверил генеральный продюсер проекта Андрей Ляхов в пресс-центре НСН.
«Планы такие – мы сейчас находимся в подготовительном периоде, пишется сценарий, он должен быть сверстан до конца июня. Потом подготовительный период к съемкам, в августе-сентябре съемки, затем все осень и весна – постпродакшн. Надеемся, что к 9 мая 2026 года выйдем с релизом в прокат. Темп серьезный, но будем стараться придерживаться этого графика», - сообщил он.
В свою очередь ведущий продюсер фильма «Айза-17» Александр Калушкин подчеркнул, что создатели картины намеренно выбрали в качестве ориентира именно дату 9 мая.
«Дополню, что 9 мая – наш ориентир в качестве даты релиза в том числе потому, что в этот период у большого количества зрителей эмоциональный патриотический подъем. Сейчас есть хороший пример – фильм «В списках не значился», который достаточно успешно проходит в прокате. Это хорошая правильная дата, стремимся ее воплотить в жизнь», - заявил он.
Фильм под рабочим названием «АйЗа-17» представит историю, основанную на реальных событиях. Картина расскажет о медсестре из Тывы с позывным «Айза 17» — жене и матери троих детей. Когда ее муж Омак решает поддержать товарищей и уходит защищать родину на СВО, Айза, узнав о нехватке медработников, устраивается в прифронтовой госпиталь, напоминает «Радиоточка НСН».
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