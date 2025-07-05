Конор Макгрегор захотел принять участие в поединке UFC в Белом доме
5 июля 202505:55
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор захотел поучаствовать в бое первенства, который пройдет на территории Белого дома в США. Об этом ирландский боец написал в соцсети Х.
Как отметил Макгрегор, он «взбудоражен» анонсом поединка.
«Я был бы польщен! Записывайте меня!» - написал спортсмен.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома пройдет бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия подписания Декларации независимости США в 2026 году.
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