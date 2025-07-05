Конор Макгрегор захотел принять участие в поединке UFC в Белом доме

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор захотел поучаствовать в бое первенства, который пройдет на территории Белого дома в США. Об этом ирландский боец написал в соцсети Х.

Как отметил Макгрегор, он «взбудоражен» анонсом поединка.

«Я был бы польщен! Записывайте меня!» - написал спортсмен.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома пройдет бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия подписания Декларации независимости США в 2026 году.



