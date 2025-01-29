Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар».

«Первый в Голливуде»: Юру Борисова номинировали на «Оскар»

В категорию «Лучший иностранный фильм» попали такие киноленты, как «Анора» Шона Бейкера, «Субстанция» Корали Фаржа, «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Лидером по числу номинаций (14) стал трехчасовой приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Следом за ним идут криминальная мелодрама Жиля Лелуша «Разбитые сердца» (13 номинаций) и мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара (12 номинаций).

Церемония награждения состоится 28 февраля.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что номинация российского актера Юры Борисова на «Оскар» подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными, чем прежде.

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ФОТО: Кадр из фильма "Анора"
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