Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»
Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар».
В категорию «Лучший иностранный фильм» попали такие киноленты, как «Анора» Шона Бейкера, «Субстанция» Корали Фаржа, «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.
Лидером по числу номинаций (14) стал трехчасовой приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Следом за ним идут криминальная мелодрама Жиля Лелуша «Разбитые сердца» (13 номинаций) и мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара (12 номинаций).
Церемония награждения состоится 28 февраля.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что номинация российского актера Юры Борисова на «Оскар» подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными, чем прежде.
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