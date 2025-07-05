МЧС сообщило об ударе беспилотников в Чебоксарах
5 июля 202505:29
Беспилотники атаковали город Чебоксары. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.
«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов», - указали в МЧС.
Ведомство призвало граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности.
Как сообщают СМИ, в Чебоксарах работали силы ПВО, над городом прогремело около шести взрывов и было сбито несколько беспилотников.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом ликвидировали два БПЛА.
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