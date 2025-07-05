МЧС сообщило об ударе беспилотников в Чебоксарах

Беспилотники атаковали город Чебоксары. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.

«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов», - указали в МЧС.

Ведомство призвало граждан к бдительности и соблюдению мер безопасности.

Как сообщают СМИ, в Чебоксарах работали силы ПВО, над городом прогремело около шести взрывов и было сбито несколько беспилотников.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом ликвидировали два БПЛА.

