Трамп назвал Путина профессионалом и заявил, что РФ справляется с санкциями
Власти России справляются с санкциями, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам.
Трамп признал, что российскому лидеру Владимиру Путину «удавалось справляться» с ограничениями. По словам политика, он обсуждал тему санкций в недавней беседе с российским коллегой.
«Я бы не сказал, что он [Путин] воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», - отметил Трамп.
По словам американского президента, Вашингтон может ввести новые ограничительные меры. Трамп высказал мнение, что с Россией он «жестче, чем почти с любой другой страной».
Ранее президенты США и России провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа продолжалась почти час, обсуждалась в том числе тема конфликта на Украине.
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