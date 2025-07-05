Трамп назвал Путина профессионалом и заявил, что РФ справляется с санкциями

Власти России справляются с санкциями, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам.

Трамп признал, что российскому лидеру Владимиру Путину «удавалось справляться» с ограничениями. По словам политика, он обсуждал тему санкций в недавней беседе с российским коллегой.

«Я бы не сказал, что он [Путин] воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», - отметил Трамп.

По словам американского президента, Вашингтон может ввести новые ограничительные меры. Трамп высказал мнение, что с Россией он «жестче, чем почти с любой другой страной».

Ранее президенты США и России провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Беседа продолжалась почти час, обсуждалась в том числе тема конфликта на Украине.

