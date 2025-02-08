Фильм «Анора» стал лучшим на Critics Choice Awards

В Лос-Анджелесе вручили премии Critic’s Choice.

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Американские критики признали лучшим фильмом 2024 года «Анору», но Юру Борисова оставили без награды лучшему актеру второго плана.

Лидерами по числу статуэток среди фильмов оказались хоррор «Субстанция» и мюзикл «Злая», а среди сериалов «Сёгун», «Оленёнок» и «Пингвин».

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что номинация российского актера Юры Борисова на «Оскар» подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными, чем прежде.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / EPA
ТЕГИ:НаградаФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры