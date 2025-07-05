В Британии распространился новый штамм коронавируса Stratus

Новый штамм коронавирусной инфекции Stratus распространился в Великобритании. Об этом пишет The Independent со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения страны.

По данным газеты, известно о двух видах этого штамма: XFG и XFG.3. На них приходится почти 30% случаев заболевания COVID-19 в Британии.

Издание называет уникальным симптомом нового штамма хриплый голос. Отмечается, что люди будут больше подвержены заражению в связи с ослаблением иммунитета и снижением числа вакцинированных от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о победе над COVID-19 рано, поскольку вирусы и бактерии «где-нибудь да живут в окружающей среде».

