Будет «миллиардером»? «Злой город» возглавит прокат уикенда

СТАНЕТ «МИЛЛИАРДЕРОМ»?

Согласно прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», новый российский фильм «Злой город» может возглавить прокат в эти выходные. По подсчетам портала, касса ленты составит около 120 млн рублей всего за несколько дней после появления на больших экранах. При этом, по информации Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), лента режиссера Константина Буслова уже смогла заработать почти 125 млн рублей (124 млн 833 тысячи 587 рублей).

Судя по информации, размещенной на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», «Злому городу» в этот уикенд уступят один из фильмов-«миллиардеров» 2025 года «Финист. Первый Богатырь», который лидировал в прокате несколько недель подряд, и турецкий ремейк «Холопа» со звездой дези Керемом Бюрсином в главной роли. Кстати, лента «Холоп: Великолепный век» возглавила российский кинопрокат в прошлые выходные.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН до этого предположил, что у исторического фильма «Злой город» есть шансы стать «миллиардером», однако, по мнению специалиста, картина не обойдет по популярности «Бременские музыканты» или «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».