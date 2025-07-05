Над Ленобластью уничтожили два беспилотника
5 июля 202504:23
Два беспилотника ликвидировали над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, около 00:51 мск в Гатчинском округе был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений не зафиксировано.
«Над Тосненским районом силами ПВО сбит беспилотник», - написал позже Дрозденко.
Глава региона уточнил, что обошлось без пострадавших или разрушений.
Ранее над Смоленской областью уничтожили два беспилотника.
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