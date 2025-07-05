Американская администрация намерена облегчить победу России в конфликте на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

В материале отмечается, что Вашингтон оказывает давление на Киев, приостановив поставки вооружения. По данным издания, это самый быстрый способ завершить боевые действия.

Ранее США предупредили о приостановке поставок оружия для украинской армии, в том числе ракет для систем ПВО Patriot, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger. Позже президент США Дональд Трамп уточнил, что военную помощь Киеву продолжат исходя из того, что Вашингтон сам нуждается в вооружениях.

В июне Трамп заявил о намерении добиваться прогресса в урегулировании на Украине, в ближайшем будущем на этом направлении возможны определенные сдвиги.

