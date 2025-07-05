Два дрона упали на предприятие и склад в Чувашии

Два украинских беспилотника атаковали Чувашию и упали на ее территории. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Один дрон упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года», - отметил Николаев.

Кроме того, другой БПЛА повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Благодаря слаженной работе специалистов экстренных служб обошлось без пострадавших. Все ведомства работают в усиленном режиме.

Ранее МЧС предупредило об ударе беспилотников в Чебоксарах.

