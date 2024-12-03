«Не сказка о Золушке»: Фильм «Анора» не взял наград на Gotham Awards-2024

Фильм «Анора» с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном не взял ни одной награды премии Gotham Awards-2024 в Нью-Йорке, потому что это простое полубюджетное кино с неинтересным сюжетом, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что фильм «Анора» не взял ни одной награды Gotham Awards-2024. Картина была представлена в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бейкер), «Лучшая главная роль» (Майки Мэдисон) и «Лучшая роль второго плана» (Юра Борисов). Лучшим фильмом была признана черная комедия с элементами психологического триллера «Другой человек». Шнейдеров назвал такой результат ожидаемым.