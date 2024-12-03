«Не сказка о Золушке»: Фильм «Анора» не взял наград на Gotham Awards-2024
Непонятно, что жюри на Каннском фестивале нашло в фильме «Анора», однако картина является иллюстрацией того, что культуры отмены русских актеров не существует, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Фильм «Анора» с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном не взял ни одной награды премии Gotham Awards-2024 в Нью-Йорке, потому что это простое полубюджетное кино с неинтересным сюжетом, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что фильм «Анора» не взял ни одной награды Gotham Awards-2024. Картина была представлена в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бейкер), «Лучшая главная роль» (Майки Мэдисон) и «Лучшая роль второго плана» (Юра Борисов). Лучшим фильмом была признана черная комедия с элементами психологического триллера «Другой человек». Шнейдеров назвал такой результат ожидаемым.
«Честно, фильм и лично мне неинтересен. Я посмотрел два фильма-обладателя Канн – «Зона интересов» и «Анора». Первый фильм – фестивальное кино, оригинально придуманное, необычное, традиционно скучное, с гигантскими паузами. «Анора» – это абсолютно зрительское кино, коммерческое полубюджетное кино. Что в нем нашло каннское жюри, мне непонятно. История проститутки, которая была, есть и осталась проституткой – не очень понимаю, что вообще зрителей могло заинтересовать. Это не сказка о Золушке как, скажем, «Красотка», где из проститутки делают человека. А здесь кем она была, тем она и осталась. Мне не кажется, что все работы наших актеров одинаково удачные. Не очень понятен образ, который сыграл Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн. Вполне понимаю, почему фильм не взял ничего», - сказал Шнейдеров.
Вместе с тем кинокритик отметил, что картина является наглядной иллюстрацией того, что никакой культуры отмены русских актеров не существует.
«Этот фильм будут номинировать и на другие премии. Шансов, что фильм или Юрий Борисов возьмут какие-то награды, на мой взгляд, никаких. Не исключаю, что Юра Борисов лично попадет в номинацию «The Best Supporting Role». У нас это называется «Лучшая роль второго плана», у американцев – «поддерживающего, сопровождающего». Но думаю, что шансы у него на саму статуэтку не велики. Я, конечно, совершенно однозначно желаю Юрию удачи. Для меня фильм «Анора» – это наглядная иллюстрация того, что никакой культуры отмены не существует, что это придумано. Русские актеры хорошие, востребованные, их снимают. То, что они играют русских... Ну а кого они должны играть? Не американцев же. Поэтому я очень рад, что наши ребята снимаются в американском кино», - добавил собеседник агентства.
«Анора» стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году и получила «Золотую пальмовую ветвь».
Российская премьера «Аноры» состоялась на кинофестивале «Маяк» 5 октября в Геленджике. По словам программного директора мероприятия Стаса Тыркина, лента стала одним из самых ожидаемых релизов 2024 года. По сюжету фильма, молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха, роль которого исполнил Марк Эйдельштейн. В связи с этим отец парня поручает следить за ним своему молчаливому помощнику Игорю, которого сыграл Борисов. Роли в фильме также исполнили Алексей Серебряков, Ваче Товмасян, Майки Мэдисон и другие, передает «Радиоточка НСН».
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