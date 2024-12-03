Фильм «Анора» не получил наград премии Gotham Awards-2024
Фильм Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном не получил ни одной награды на премии Gotham Awards-2024 в Нью-Йорке.
Картина была представлена в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бейкер), «Лучшая главная роль» (Майки Мэдисон) и «Лучшая роль второго плана» (Юра Борисов).
В итоге лучшим фильмом была признана черная комедия с элементами психологического триллера «Другой человек» (A Different Man) режиссера Аарона Шимберга с Себастьяном Стэном в главной роли. Лучшим режиссером признали РаМелла Росса за его работу «Мальчишки из «Никеля»» (Nickel Boys). Картина рассказывает о двух афроамериканских мальчиках, которых отправляют в исправительную школу, известную жестоким обращением с учениками.
Победу в номинациях «Лучшая главная роль» и «Лучшая второстепенная роль» одержали Колман Доминго и Клэренс Маклин за роли в драме «Синг Синг» (Sing Sing). Этот фильм рассказывает о реабилитации заключенных в тюрьме строгого режима, которые участвуют в создании театральных постановок.
Российская премьера «Аноры» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном состоялась на кинофестивале «Маяк» 5 октября в Геленджике. По словам программного директора мероприятия Стаса Тыркина, лента стала одним из самых ожидаемых релизов 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Китае блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка
- Фильм «Анора» не получил наград премии Gotham Awards-2024
- Захарова заявила, что Киев продолжает саботировать обмен военнопленными
- Пентагон: США связались с Россией из-за ситуации в Сирии
- Марочко: До освобождения ЛНР нужно выбить ВСУ из пяти населенных пунктов
- В Брянской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
- СМИ: ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа
- В Волгограде обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ
- Два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг летят в сторону Земли
- СМИ: Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru