Фильм «Анора» не получил наград премии Gotham Awards-2024

Картина была представлена в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бейкер), «Лучшая главная роль» (Майки Мэдисон) и «Лучшая роль второго плана» (Юра Борисов).

В итоге лучшим фильмом была признана черная комедия с элементами психологического триллера «Другой человек» (A Different Man) режиссера Аарона Шимберга с Себастьяном Стэном в главной роли. Лучшим режиссером признали РаМелла Росса за его работу «Мальчишки из «Никеля»» (Nickel Boys). Картина рассказывает о двух афроамериканских мальчиках, которых отправляют в исправительную школу, известную жестоким обращением с учениками.

Победу в номинациях «Лучшая главная роль» и «Лучшая второстепенная роль» одержали Колман Доминго и Клэренс Маклин за роли в драме «Синг Синг» (Sing Sing). Этот фильм рассказывает о реабилитации заключенных в тюрьме строгого режима, которые участвуют в создании театральных постановок.

Российская премьера «Аноры» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном состоялась на кинофестивале «Маяк» 5 октября в Геленджике. По словам программного директора мероприятия Стаса Тыркина, лента стала одним из самых ожидаемых релизов 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

