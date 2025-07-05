СМИ: Словакия вновь заблокировала новые санкции ЕС против России

Словакия вновь заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство TASR.

По его данным, республика помешала принять решение на уровне послов стран ЕС в Брюсселе. Правительство Словакии намерено накладывать вето на антироссийские ограничения, пока не будет найдено решение в вопросе компенсаций для страны и минимизации последствий предлагаемого Европой запрета импорта российского газа. Еврокомиссия рассчитывает ввести эти меры с 1 января 2028 года.

Как пишет TASR, Братислава продолжит консультации с ЕК о получении энергоресурсов в случае отказа от поставок из РФ.

В июне Словакия и Венгрия заблокировали очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза.

