Актрису Ходченкову внесли в базу сайта «Миротворец»

Актрису Светлану Ходченкову включили в базу украинского сайта «Миротворец» (экстремистского, запрещенного и заблокированного в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Артистку обвинили в сознательном нарушении границы Украины для проникновения в Крым и участии в «попытках оккупации региона. Кроме того, 42-летняя актриса якобы вела незаконную коммерческую деятельность в республике.

Светлана Ходченкова снималась в кино с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В 2009 году они сыграли в фильме Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», в 2011-м - в комедии Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время».

Ранее блогера Влада А4 (Влада Бумагу) внесли в базу данных сайта «Миротворец».

