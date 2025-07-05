В Саратове и Энгельсе повреждены дома из-за атаки БПЛА

Повреждения зафиксированы в Саратове и Энгельсе из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Губернатор отметил, что Минобороны предупредило об угрозе БПЛА. Локально в потенциально опасных местах запустили системы оповещения.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове», - написал Бусаргин в Telegram.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее МЧС заявило об атаке беспилотников в Чебоксарах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская Область

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