В Саратове и Энгельсе повреждены дома из-за атаки БПЛА
5 июля 202506:31
Повреждения зафиксированы в Саратове и Энгельсе из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
Губернатор отметил, что Минобороны предупредило об угрозе БПЛА. Локально в потенциально опасных местах запустили системы оповещения.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове», - написал Бусаргин в Telegram.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее МЧС заявило об атаке беспилотников в Чебоксарах.
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