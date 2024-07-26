«Жанровый кринж!»: В киноиндустрии засомневались в успехе «Стального сердца»

Будущий фэнтезийный фильм «Стальное сердце» - очень нестандартный проект и пока непонятно, найдет ли он свою аудиторию, но главное, что он имеет хорошую рекламную кампанию. Об этом НСН заявил гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В России вышел трейлер фильма в жанре фэнтези «Стальное сердце». По сюжету, в давние времена Соловью-разбойнику (Никита Ефремов) удалось хитростью победить Илью Муромца (Владимир Любимцев). Разбойник переписал историю и присвоил себе славу богатыря, а благодаря эликсиру бессмертия дожил до наших дней. Но его планам помешал профессор Киселев, воскресивший Илью Муромца.