«Комфортно заходит!»: Фильм «Водитель-олигарх» назвали самым кассовым стартом лета

Фильм «Водитель-олигарх» произвел самый кассовый старт этого лета в силу того, что это легкая комедия с узнаваемым актером Павлом Прилучным, которого любит аудитория, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН.

Семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 74,5 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 июля. Фильм рассказывает о сыне олигарха, который становится наследником огромного состояния и заключает заманчивое пари с бизнес-партнером своего отца. Исаев отметил хороший старт картины.