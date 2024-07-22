«Комфортно заходит!»: Фильм «Водитель-олигарх» назвали самым кассовым стартом лета
Сборы в 74,5 млн рублей за первые выходные проката являются пределом, который могла заработать картина, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Фильм «Водитель-олигарх» произвел самый кассовый старт этого лета в силу того, что это легкая комедия с узнаваемым актером Павлом Прилучным, которого любит аудитория, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН.
Семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 74,5 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 июля. Фильм рассказывает о сыне олигарха, который становится наследником огромного состояния и заключает заманчивое пари с бизнес-партнером своего отца. Исаев отметил хороший старт картины.
«Это самый кассовый старт этого лета. Наверное, это тот предел, который проект мог собрать. Последние цифры, приблизившиеся к 100 млн рублей за уикенд, показала «Манюня», но она стартовала 30 мая и, по сути, после этого все фильмы, которые выходили в июньские-июльские уикенды, собирали не более 50 млн рублей. В силу того, что «Водитель-олигарх» – это комедия с узнаваемым актером Павлом Прилучным, которого очень любит аудитория, легкое кино, которое для зрителей летом комфортно заходит, он и собрал эти деньги», – сказал Исаев.
Он отметил, что голливудские фильмы летом традиционно собирали большую кассу в России, в то время как для отечественных картин лето – это провальный период.
«Что касается сравнения с предыдущими стартами российских картин, мы помним, что лето всегда было таким периодом, когда доминировал Голливуд до того, как он ушел из России в 2022 году. Конечно, летние блокбастеры, которые выходили по всему миру, в России также собирали большие деньги. А российские продюсеры стараются выпускать свои крупные картины либо на новогодний период, либо на период весенних праздников 23 февраля, 8 марта. Так происходит уже третий год подряд и, к сожалению, лето – это очень провальный период для кинотеатров и киноиндустрии в целом. Показатели года пойдут вниз: они уже идут, начиная со второй половины мая», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН рассказал, что фильм «Мастер и Маргарита» с начала года стал самым большим сюрпризом по сборам. Вместе с тем, по его словам, не оправдали надежд картины «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число одних из самых коварных хакерских атак в России выросло в два раза
- Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета
- Россияне скучают по музыке 2000-х и «доллару по 30»
- Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов
- В Госдуме предложили депортировать семьи мигрантов, не знающих русский язык
- Врач Шеин назвал категорические запреты на пляже
- Вице-спикера Госдумы Неверова освободили от должности
- Супруга осужденного Игоря Стрелкова сообщила, что он работает резчиком в колонии
- СМИ: Погибшая на квесте в Махачкале девушка вышла замуж за неделю до трагедии
- Совет ЕС продлил все санкции против России еще на полгода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru