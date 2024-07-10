«Одна звезда не делает кассу»: Успех «Гладиатора 2» связали с маркетингом

Кассовые сборы фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2» в основном будут зависеть от маркетинга, а не от таланта режиссера и «одной звезды», объяснила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Ранее был представлен трейлер фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2», мировая премьера которого намечена на ноябрь. Главные роли в картине сыграли Пол Мескал, Дэнзел Вашингтон и Педро Паскаль. Первый фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом вышел в 2000 году и получил пять «Оскаров».