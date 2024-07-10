«Одна звезда не делает кассу»: Успех «Гладиатора 2» связали с маркетингом
У сиквела оскароносного «Гладиатора» есть все составляющие для коммерческого успеха, однако продвижение блокбастера важнее имен звездных актеров и режиссера, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.
Кассовые сборы фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2» в основном будут зависеть от маркетинга, а не от таланта режиссера и «одной звезды», объяснила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.
Ранее был представлен трейлер фильма Ридли Скотта «Гладиатор 2», мировая премьера которого намечена на ноябрь. Главные роли в картине сыграли Пол Мескал, Дэнзел Вашингтон и Педро Паскаль. Первый фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом вышел в 2000 году и получил пять «Оскаров».
«Успех таких крупных и высокобюджетных фильмов, потенциальных блокбастеров, во многом зависит от маркетинга. Судя по тому, что этот трейлер заметила даже российская пресса, продвигается он широко, продюсеры делают максимум, чтобы привлечь самую широкую мировую аудиторию. Имя Дэнзела Вашингтона известно во всем мире, при этом в крупных фильмах всегда важен ансамбль. В высокобюджетных проектах одна звезда не делает кассу. При этом Ридли Скотт – режиссер опытный, он умеет подбирать актеров», - сказала Ромодановская.
По ее словам, перспективы картины взять «Оскар» зависят и от продвижения на крупнейших мировых кинофестивалях.
«Конечно, звездный состав, имя режиссера - все составляющие успеха у фильма есть, а что будет на самом деле, это вопрос. Были примеры провала фильмов, от которых создатели ожидали заоблачных сборов, но я надеюсь, что этой картине будет способствовать успех и зрители ее примут. Сейчас трудно делать наградные прогнозы. Если фильмы не засветились до этого на фестивалях в Каннах и Венеции, их участие в гонке за "Оскаром" под вопросом. Кроме того, есть фестиваль в Торонто, который называют "репетицией Оскара"», - заключила собеседница НСН.
При этом Ромодановская предупредила о грядущих «сложностях» с официальным показом «Гладиатора 2» в России.
В начале июля в российских кинотеатрах прошла премьера фильма «Город страха», режиссером которого выступила дочь создателя «Гладиатора» Дженнет Скотт. Главную роль в этой картине сыграл Эрик Бана, известный по фильму «Троя». За семь дней в прокате фильм дочери Ридли Скотта собрал 7 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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