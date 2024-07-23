Киркоров застрял в горах Сочи из-за ливней
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что из-за непогоды застрял в горах Сочи и не может выбраться.
В своём Telegram-канале он указал, что во время натурных съёмок «начался проливной дождь, смерчь, гроза, селевые потоки».
«Мы застряли в горах. Мы отсюда выбраться, на данный момент, не можем. Послали сигнал SOS, как «Титаник». Река поднялась до уровня 10 метров, нас постепенно затапливает. Спасите нас срочно», - рассказал певец.
Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 23 и 24 июля 2024 года ожидаются сильные дожди и грозы, возможен град.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что сильные ливни в городе-курорте могут вызывать кратковременный подъём воды на малых и горных реках, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru