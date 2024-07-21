«Не одна» Хаметова или «Хейт» Дзюбы: Кто «затащит» больше фанатов в кино

Полный метр с Миланой Хаметовой уже показывают на больших экранах, а короткометражную комедию с Артемом Дзюбой — на фестивале уличного кино. 


Кинокритики считают, что участие юного блогера Миланы Хаметовой в новой комедии «Не одна дома» привлечет ее широкую аудиторию к фильму. Однако многомиллионных фанатов, дебютировавшего в кино футболиста Артема Дзюбы, тоже не списывают со счетов.

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ОЛИГАРХ, ЗЛОДЕЙ И МИЛАНА

Лидером проката в странах СНГ за субботу 20 июля стала российская комедия «Водитель-Олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым в главных ролях, следует из аналитики портала Kinobusiness.com. Картина вышла на экраны только 18 июля и уже успела собрать более 51 млн рублей.

В тройку самых просматриваемых в кинотеатрах СНГ фильмов за 20 июля также вошли продолжение американского мультфильма «Гадкий я» и отечественная комедия с известными блогерами Миланой Хаметовой и Dava (Давидом Манукяном) «Не одна дома». Общие сборы четвертого анимационного фильма про «доброго» злодея уже составили более 232 млн рублей, по данным Kinobusiness.com. При этом мультфильм не вошел в официальный прокат в России.

В свою очередь девочка-блогер в кино с начала проката на прошлой неделе смогла собрать почти 92 млн рублей, став лидером прошлого уикенда. Картина «Не одна дома» вышла в прокат 11 июля и за первые выходные собрала сразу 43,7 млн рублей.

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Сюжет фильма завязан на том, что пятиклассница Маша, роль которой исполнила Хаметова, осталась дома с няней, которая замышляет «коварный план». Поэтому девочка за одну ночь с помощью нейросети и гаджетов должна вывести преступницу на чистую воду. Режиссером ленты выступил Василий Свиридов. Роли в картине также исполнили Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Александр Головин и другие.

В связи с успешным стартом фильма «Не одна дома» в прокате кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) считает, что российские блогеры могут помочь окупиться «небольшому» фильму, но тогда он должен быть рассчитан на детскую аудиторию.

«В основном у нас блогерское кино проваливалось. "Не одна дома" — это не мегабюджетный блокбастер. Блогеры вполне могли притащить свою аудиторию, которая помогла бы окупить небольшой фильм. Судя по тому, что заявили сиквел, сборы достаточны для окупаемости и прибыли. Если сборы будут сопоставимы с "Холопом" или даже с "Горько", это будет невероятный феномен, а пока непонятно. Посмотрим, как стрельнет сиквел — если они могут стабильно какую-то аудиторию затаскивать в кинотеатр, это будет очень хорошо», - объяснил блогер в беседе с НСН.

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До этого президент компании Arna Media Надежда Мотина выразила надежду, что фильм «Не одна дома» соберет в прокате примерно 120–150 млн рублей. Она подчеркнула, что поклонники Хаметовой по всей России активно поддерживают кинодебют блогера, но дети приходят на этот фильм без родителей.

В 2023 году на тот момент 13-летняя Милана Хаметова вошла в число номинантов в категории «Новые медиа» рейтинга Forbes «30 до 30». По данным издания, Милана побеждала на детских конкурсах красоты, а в 2020 году ее заметил в социальных сетях известный блогер Dava, который сначала пригласил ее в свой TikTok-дом «Super House», а потом стал продюсером певицы.

КИНОДЕБЮТ ДЗЮБЫ

Однако это уже не первая российская картина за последнее время, в которой известный человек предстает в новом амплуа актера. Так, с 17 июля в рамках XI Фестиваля уличного кино более чем в тысяче российских городов покажут короткометражный фильм «Хейт» с участием бывшего капитана сборной России по футболу Артемом Дзюбой. В 11-минутной комедии также снялись Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.

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Режиссер фильма «Хейт» Сергей Филатов рассказал НСН, что кинодебют футболиста Дзюбы был легким и веселым.

«Автором сценария и идейным вдохновителем этого фильма является Максим Пешков, который и придумал историю с расчетом на Артема Дзюбу и Максима Лагашкина. Это все изначально писалось под Дзюбу, а я как режиссер был счастлив с ним поработать. Мне кажется, что он очень талантливый человек, очень простой, открытый, профессиональный и ответственный. Я не большой фанат футбола и не могу оценивать его качества как футболиста, но как актером я остался им доволен, а как человеком – особенно. Работать было легко и приятно», - поведал он.

По словам Филатова, Дзюба и Лагашкин являются друзьями, поэтому все получилось снять с первого дубля.

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«Все удалось снять с первой же попытки. С Максимом Лагашкиным они давние друзья. Два друга были в кадре, и от этого было легко и весело. Учитывая, что история была написана под него, Дзюбе не надо было перевоплощаться, он играл сам себя, просто в определенных обстоятельствах», – добавил режиссер «Хейта». При этом он не стал раскрывать содержание картины, отметив, что «все фильмы рассказывают о любви».

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что если в России примут аналог белорусского закона о показе фильмов из недружественных стран, то больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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