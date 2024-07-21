«Не одна» Хаметова или «Хейт» Дзюбы: Кто «затащит» больше фанатов в кино

ОЛИГАРХ, ЗЛОДЕЙ И МИЛАНА

Лидером проката в странах СНГ за субботу 20 июля стала российская комедия «Водитель-Олигарх» с Павлом Прилучным и Алексеем Чадовым в главных ролях, следует из аналитики портала Kinobusiness.com. Картина вышла на экраны только 18 июля и уже успела собрать более 51 млн рублей.

В тройку самых просматриваемых в кинотеатрах СНГ фильмов за 20 июля также вошли продолжение американского мультфильма «Гадкий я» и отечественная комедия с известными блогерами Миланой Хаметовой и Dava (Давидом Манукяном) «Не одна дома». Общие сборы четвертого анимационного фильма про «доброго» злодея уже составили более 232 млн рублей, по данным Kinobusiness.com. При этом мультфильм не вошел в официальный прокат в России.

В свою очередь девочка-блогер в кино с начала проката на прошлой неделе смогла собрать почти 92 млн рублей, став лидером прошлого уикенда. Картина «Не одна дома» вышла в прокат 11 июля и за первые выходные собрала сразу 43,7 млн рублей.