Фильм «Братья» с Киркоровым и Дороховым выйдет в прокат в декабре

Комедия «Братья», главные роли в которой исполняют певец Филипп Киркоров и шоумен Денис Дорохов, выйдет в широкий прокат 19 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киркорова.

В России начались съемки комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым

Над проектом работают кинокомпания «Темп», «Берг саунд» и ГПМ РТВ. Режиссером фильма стал Марк Горобец, созданием картины занимается команда продюсеров, в том числе генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, директор ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов.

«Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором выступит "Централ партнершип"», — отметили в пресс-службе.

Съемки комедии «Братья» уже стартовали в Краснодарском крае и Москве. Проект станет первой крупной киноработой Филиппа Киркорова.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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