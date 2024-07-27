Фильм «Братья» с Киркоровым и Дороховым выйдет в прокат в декабре

Над проектом работают кинокомпания «Темп», «Берг саунд» и ГПМ РТВ. Режиссером фильма стал Марк Горобец, созданием картины занимается команда продюсеров, в том числе генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, директор ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов.

«Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором выступит "Централ партнершип"», — отметили в пресс-службе.

Съемки комедии «Братья» уже стартовали в Краснодарском крае и Москве. Проект станет первой крупной киноработой Филиппа Киркорова.

