Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе
Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на высоте более пяти тысяч метров на склоне Эльбруса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкурортов Кабардино-Балкарии (КБР).
Отмечается, что это первый в мире кинопроект, который был реализован на такой высоте. Указывается, что съемочная группа совершила настоящий подвиг, поднявшись на высоту 5,1 тысячи метров над уровнем моря и проведя съемки в экстремальных условиях высокогорья.
Фильм был снят при поддержке Минкультуры РФ, а также при участии ряда банков. Генпродюсер KD Studios (Москва) / «Айсмедиа» (Югра) Евгений Мелентьев выразил уверенность, что картина станет ярким событием в мире кинематографа и привлечет внимание зрителей в России и за рубежом.
«Небесная тропа» рассказывает о том, как во время перехода по высокогорной тропе группу начинающих альпинистов накрывает внезапно сошедшая лавина. Фильм был снят Сергеем Пикаловым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru