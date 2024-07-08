Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе

Отмечается, что это первый в мире кинопроект, который был реализован на такой высоте. Указывается, что съемочная группа совершила настоящий подвиг, поднявшись на высоту 5,1 тысячи метров над уровнем моря и проведя съемки в экстремальных условиях высокогорья.

Фильм был снят при поддержке Минкультуры РФ, а также при участии ряда банков. Генпродюсер KD Studios (Москва) / «Айсмедиа» (Югра) Евгений Мелентьев выразил уверенность, что картина станет ярким событием в мире кинематографа и привлечет внимание зрителей в России и за рубежом.

«Небесная тропа» рассказывает о том, как во время перехода по высокогорной тропе группу начинающих альпинистов накрывает внезапно сошедшая лавина. Фильм был снят Сергеем Пикаловым, передает «Радиоточка НСН».

