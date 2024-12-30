«Битва ёкодзун!»: Музыкальный рынок содрогнулся от нашествия корпораций

НАШЕСТВИЕ КОРПОРАЦИЙ: «ЛОШАДЬ И ЧУЖОЕ ПОЛЕ»

Музыкальная индустрия в последние годы столкнулась с нашествием на этот рынок корпораций, которые скупают площадки и билетных операторов, проводят собственные концерты и фестивали, а также продвигают своих артистов. В 2024 году в экосистемах гигантов рынка произошло немало интересных событий.

Так, VK приобрела 10% независимого билетного оператора «Кассир.ру», запустила «ВКонтакте» сервис по продаже билетов, сменила руководство лейбла VK Records и дизайн соцсети, а также провела летом в пяти городах страны рекордный VK Fest.

«Мы предлагаем аудитории максимально широкий пользовательский опыт при взаимодействии с музыкой. Это стриминговый сервис VK Музыка с масштабной библиотекой треков, где удобно слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Важной частью индустрии являются концерты любимых музыкантов. Поэтому мы открыли несколько концертных площадок под эгидой VK – это VK Stadium, VK Gipsy и летняя площадка VK Музыка. Таким образом, концертные площадки стали логичным продолжением диджитального продукта уже в оффлайн формате», - сказал НСН вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

МТС открыла в «Лужниках» новую концертную площадку, на которой провела летом двухмесячный оупен-эйр, а также вложилась в мюзиклы и театр. Так, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!», который за два года посмотрели 1,2 млн зрителей, вошел в Книгу рекордов России, ну а в декабре стартовал пришедший ему на смену мюзикл «Последняя сказка», созданный компанией «Бродвей Москва» совместно с МТС Live и «Яндекс Афишей». Кроме того, в декабре под управлением МТС Live в Москве открылся новый «Театр на Цветном», призванный сломать стереотипы о клоунах.

Тем временем, компания «Яндекс» попыталась выйти на билетный рынок Казахстана и провела в этой стране в сентябре музыкальный фестиваль Park Live с участием западных артистов.