«Сожрут и погибнут!»: Глава РМГ обвинил корпорации в развале музиндустрии
Корпорации нарушают все законы шоу-бизнеса, сказал в эфире НСН Владимир Киселев, сравнив их действия на музыкальном рынке со слоном в посудной лавке.
Нашествие технологических корпораций на музыкальный рынок погубит шоу-бизнес, поскольку «гиганты» нацелены на поглощение, а не на созидание, заявил в интервью НСН глава «Русской Медиагруппы» (РМГ), музыкальный продюсер Владимир Киселев.
Топ-менеджеры холдингов VK, «Яндекс», МТС и Сбера ранее рассказывали НСН о развитии своих музыкальных экосистем, главных достижениях лета и новинках осени. В ответ независимые промоутеры на пресс-конференции НСН обвинили корпорации в нездоровой конкуренции из-за массовой скупки билетных операторов и концертных площадок. Киселев согласен с этими обвинениями.
«Есть такое понятие "лошадь впереди телеги". Когда квази-государственные корпорации влезают как слон в посудной лавке в музыкальную индустрию, они все ломают. По логике: если не будет артистов, не будет шлягера, - не будет и корпорации, но происходит занятный момент. Корпорация, имея большие деньги, начинает проводить свои мероприятия, оптом скупая артистов, расслабляя их. Но, вместо того, чтобы вкладывать в артистов, корпорация, проводя концерты, рекламирует себя. Ну а как лошадь может рекламировать телегу? Лошадь должна телегу везти! А дальше происходит еще более дикая история, когда корпорации на государственные деньги лезут в концертную деятельность, не придавая значения продаже билетов, ведь, они живут не за счет продаж билетов, их интерес в собственном пиаре. Получается, что они нарушают все законы шоу-бизнеса», - убежден Киселев.
На этом фоне в России почти не осталось крупных независимых билетных операторов. У «Яндекса» есть своя «Яндекс. Афиша», в экосистему МТС входят Ticketland и Ticketscloud, а VK недавно купила долю в «Кассир.ру». Глава РМГ назвал чудовищной такую ситуацию.
«Совершенно чудовищно, если корпорации, которые проводят свои мероприятия, скупают билетных операторов. Здесь все сразу становится непрозрачно. Ведь, наоборот, это билетные операторы должны у них покупать время для рекламы концертов. То есть это абсолютное нарушение всех законов рынка - это приведет к дестабилизации и хаосу», - предупредил Киселев.
При этом он не верит, что Сбер, МТС, «Яндекс» или VK смогут привнести на музыкальный рынок высокие корпоративные стандарты и улучшить его.
«Квази-государственные корпорации, нарушая законы рынка, подорвут индустрию, а потом подорвут и самих себя. Государство вкладывает в них деньги, чтобы они стали новым генератором контента, структурами, которые должны поиметь YouTube или TikTok, а что получается? Мы же видим, что они искусственно "накручивают" своих артистов. Корпорации абсолютно не заинтересованы в их реальном продвижении, они заинтересованы сожрать, переварить эти деньги. Поэтому они не вкладывают в музыкальную индустрию, а пожирают то, что до них сделано. Главная их задача была использовать государственный ресурс, чтобы задолбить YouTube. Вот они задолбили и что, они от этого лучше стали? Или Rutube стал больше подписчиков иметь? Нет. Когда ты входишь в рынок, как слон, ты не можешь быть конкурентоспособным, потому что конкурентоспособность – это, прежде всего, прибыль и качество. А когда ты получаешь государственные деньги и гранты, зачем тебе прибыль, ты ее и так получил. Мой прогноз, судя по тем убыткам, которые они генерируют, эти корпорации скоро опять отдадут в частные руки, или закроют», – считает продюсер.
По мнению Киселева, корпорации сегодня выезжают на багаже состоявшихся артистов, не создавая новых звезд.
«Вместо того, чтобы создавать новые имена, они пытаются оседлать то, что было уже создано до них, но надолго этого не хватит. Потому что даже в Америке существуют понятия: артисты северного побережья, артисты южного побережья, кантри-музыка, фолк и так далее. А где у нас сегодня это? Сегодня это все смешалось, кони-люди. И самое главное - они ничего не производят, артистов-то нет! Когда у нас была последняя звезда, не просто вспыхнувшая, а реально оставшаяся на рынке? "А-Студио", Агутин, Володя Пресняков. А сегодняшние звезды - однодневки или "кальян-рэп"! С такими работать, лучше вообще из профессии уходить», - категорично заявил собеседник НСН.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее объяснял НСН, что успех в креативной гонке «Яндекса» и VK связан с их рекламными возможностями и целевой аудиторией, а МТС приходится «играть на чужом поле».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин сообщил о раскрытии более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет
- СМИ: Крупные птицефабрики РФ повысят отпускные цены на куриные яйца
- На Сахалине перевернулось грузовое судно с семью моряками
- Депутат Петров: Нет причин вводить ограничения из-за коронавируса
- Богатейший человек в мире Илон Маск отказался от ужина из-за дороговизны
- В ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран
- Для привлечения персонала: РЖД вводит подъёмные в 150 тысяч рублей
- Израиль показал кадры последних минут жизни лидера «Хамаса» Синвара
- Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили «черные дни»
- Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине станет ошибкой Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru