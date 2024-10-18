«Сожрут и погибнут!»: Глава РМГ обвинил корпорации в развале музиндустрии

Нашествие технологических корпораций на музыкальный рынок погубит шоу-бизнес, поскольку «гиганты» нацелены на поглощение, а не на созидание, заявил в интервью НСН глава «Русской Медиагруппы» (РМГ), музыкальный продюсер Владимир Киселев.

Топ-менеджеры холдингов VK, «Яндекс», МТС и Сбера ранее рассказывали НСН о развитии своих музыкальных экосистем, главных достижениях лета и новинках осени. В ответ независимые промоутеры на пресс-конференции НСН обвинили корпорации в нездоровой конкуренции из-за массовой скупки билетных операторов и концертных площадок. Киселев согласен с этими обвинениями.