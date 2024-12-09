«Комментируют только хейтеры»: Клименко объяснил реакцию на новый дизайн групп VK

В Московской области от снега очистили 40 тыс. километров муниципальных и региональных дорог Средний рост тарифов в такси в Москве составил 25% с начала года Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве Столичные медики впервые пришили сразу пять пальцев пациенту, получившему травму В проекте «Московское долголетие» впервые пройдут новогодние экскурсии, посвященные истории города