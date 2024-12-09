«Комментируют только хейтеры»: Клименко объяснил реакцию на новый дизайн групп VK
Любые изменения дизайна соцсетей всегда негативно воспринимаются пользователями, заверил НСН Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что чаще всего в соцсетях высказываются негативно настроенные пользователи, потому комментарии не всегда отражают реальное отношение аудитории к любым обновлениям.
Соцсеть «ВКонтакте» представила новый интерфейс для групп. Уточняется, что лента стала более минималистичной и удобной для восприятия, поскольку медиаконтент — фото, видео, клипы теперь сразу привлекают внимание к публикации. Однако пользователи соцсети негативно восприняли новый дизайн, отметив, что он мешает ведению групп. Клименко заявил, что такая реакция была неизбежной.
«Ничего необычного в том, что люди высказывают "фи" нет. По моему опыту, среди 100 тысяч присутствующих на ресурсе, комментировать что-то будет 500. Негативная реакция – комментарии меньшинства. Обычно есть ядреная группа комментаторов-хейтеров, которые проявляют активную жизненную позицию по любому поводу. Изменение дизайна – всегда неприятно, неудобно. Люди привыкают к интерфейсу, и это целое искусство изменить его так, чтобы пользователи не ушли на другую платформу», - сказал он.
По словам собеседника НСН, предварительный опрос пользователей редко помогает предвосхитить волну негодования при обновлении.
«Фокус-группа - это хорошо, но на изменение дизайна будут отвечать только очень активные люди. Если оценивать перемены интерфейса по комментариям, оценка всегда будет отрицательной, но это ни о чем не говорит. Просто пользователи привыкли работать в каком-то режиме, и всегда найдется группа недовольных. При наших объемах социальных сетей можно опросить только долю процента пользователей. К сожалению, ориентироваться на мнение таких групп очень сложно. Неизвестно, представляют ли они мнение большинства. Я обычно проводил опросы после того, как представлял обновление. Не сказал бы, что в такое изменение дизайна были вложены значимые деньги. Все-таки речь не про полноценном обновлении, а о перемещении контента. Это больше программная история», - заключил он.
Ранее сообщалось, что VK планирует запустить свой сервис для поиска работы в партнерстве с платформой для поиска работы Superjob. При этом оригинальные вакансии, опубликованные только в проекте VK, будут иметь приоритет в выдаче. Также в сервисе разместят объявления о работе из профильных сообществ социальной сети «ВКонтакте», напоминает «Радиоточка НСН».
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