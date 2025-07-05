Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Омском
5 июля 202519:21
В Омской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По предварительной информации, в самолете был только пилот.
В результате происшествия никто не пострадал, отметили Следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее российский Су-34 потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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