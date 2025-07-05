В Госдуме предложили возродить в России вытрезвители

Сейчас нетрезвых людей везут в больницы, где им на самом деле не требуется серьезная медпомощь, лишь наблюдение и время на «протрезветь».



Система вытрезвителей была закрыта в 2011 году, но в некоторых регионах уже начала возвращаться. Теперь это предлагается сделать по всей стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее глава профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил НСН, что врачи должны иметь право отказать в плановой помощи пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

