В Госдуме предложили возродить в России вытрезвители
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что возрождение вытрезвителей в России поможет снять нагрузку с врачей и сделает улицы безопаснее.
Сейчас нетрезвых людей везут в больницы, где им на самом деле не требуется серьезная медпомощь, лишь наблюдение и время на «протрезветь».
Система вытрезвителей была закрыта в 2011 году, но в некоторых регионах уже начала возвращаться. Теперь это предлагается сделать по всей стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил НСН, что врачи должны иметь право отказать в плановой помощи пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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