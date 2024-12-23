«Хотели всем, а стали ничем»: BadComedian заявил, что VK «убивает» нишевых блогеров

В VK не останется нишевых, самостоятельных блогеров, потому что сама соцсеть захотела стать одновременно и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta), и Youtube, и ТикТоком, заявил НСН блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов).

BadComedian попрощался со своей группой в VK, которая существовала 13 лет и на данный момент имеет 898 тысяч подписчиков. Кинообзорщик пояснил, что дорожил этим каналом коммуникации со своими подписчиками, но из-за последних нововведений на платформе и «странной» политики работы с авторами контента — вынужден ее покинуть. Баженов отметил, что его контент можно будет смотреть на Youtube и в Telegram, а также, вероятно, будет отдельный сайт.