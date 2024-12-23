«Хотели всем, а стали ничем»: BadComedian заявил, что VK «убивает» нишевых блогеров
Размещение контента в VK потеряло всякий смысл, так как самостоятельные блогеры не могут теперь получать там новую аудиторию и монетизацию, пояснил BadComedian НСН свой уход с платформы.
В VK не останется нишевых, самостоятельных блогеров, потому что сама соцсеть захотела стать одновременно и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta), и Youtube, и ТикТоком, заявил НСН блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов).
BadComedian попрощался со своей группой в VK, которая существовала 13 лет и на данный момент имеет 898 тысяч подписчиков. Кинообзорщик пояснил, что дорожил этим каналом коммуникации со своими подписчиками, но из-за последних нововведений на платформе и «странной» политики работы с авторами контента — вынужден ее покинуть. Баженов отметил, что его контент можно будет смотреть на Youtube и в Telegram, а также, вероятно, будет отдельный сайт.
«Мои видео можно будет посмотреть также на Youtube и в Telegram. Я не знаю, буду ли я это загружать как видео, но в планах еще чуть попозже организоваться на отдельном сайте. А в VK, в общем-то, я тоже до этого никогда не публиковал отдельно видео, просто размещал ссылки, у них было встраивание, а сейчас они его убрали. Они много чего убрали, и просто потерялся всякий смысл вести там сообщество. Это и неудобно, и охваты урезались, потому что я не делаю там клипы и сторис, как они хотят. Понятно, что всякие проекты от ТНТ, стендаперы, тиктокеры, будут поддерживаться и оплачиваться за счет бюджетов VK. Но как такового блогинга там не будет. До этого очень много было «гиковских» пабликов с фото, по комиксам, по фильмам. Все это тоже отмирает, потому что новая политика VK именно в том, чтобы скупать каких-то популярных людей и забить на тех, кто развивается самостоятельно», - заявил он.
Блогер отметил, что сегодня до сих пор нет достойных сервисов, которые могли бы заменить Youtube.
«Если говорить о видеосервисах, то достойных альтернатив Youtube нет. В нишевой сфере до сих пор остается Дзен, но он именно для всяких статей. Вот там идет внутренняя раскрутка. Проблема всех видеосервисов в том, что там нет аудитории. Даже блокировка YouTube не приведет к наросту этой аудитории. То есть все будут более-менее существовать, например, в Telegram и переходить по ссылкам, но никто не будет заходить на платформу с целью найти какого-то нового блогера, посмотреть какое-то видео авторов. Просто потому, что там не существует никакой системы рекомендаций. VK был как альтернатива именно сообществу и для общения. Я считаю, что он многие задачи решал в разы лучше YouTube. Поэтому я столько времени там и находился. Но они это убили и захотели стать запрещенным в РФ Instagram, YouTube и ТикТоком. В итоге растеряли себя и не стали ничем», - подытожил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что любые изменения дизайна соцсетей всегда негативно воспринимаются пользователями, и что негативные комментарий - реакция меньшинства.
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