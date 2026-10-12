Вторую строчку проката занял перевыпуск «Сумерки. Сага: Новолуние». Его сборы составили 93 миллиона рублей. На третьем месте — анимационный фильм «Приключения мамонтенка: В поисках мамы» с кассой 77,8 миллиона рублей. Фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли опустился на четвертую позицию, заработав 61,2 миллиона рублей, а замыкает пятерку лидеров сказка «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным. Ее сборы достигли 57,7 миллиона рублей.

О ЧЕМ «БИТВА МОТОРОВ»

Действие «Битвы моторов» разворачивается в 1908 году. Андрей Нагель, чью роль исполняет Иван Янковский, — чиновник министерской канцелярии, а в свободное время — издатель журнала «Автомобиль». Он искренне верит в то, что Россия способна создавать достойные автомобили, несмотря на стремительное развитие автопрома в мире и скептическое отношение многих современников. Противоположную позицию занимает Густав Лист (в исполнении Ехезкеля Лазарова) — представитель компании Benz в России. Между героями возникает принципиальное противостояние: Лист отстаивает приоритет зарубежных разработок, а Нагель упорно доказывает, что отечественный автопром достоин большего.



Чтобы воплотить свою мечту, Нагель не жалеет ни сил, ни ресурсов. Он обивает пороги кабинетов, раз за разом сталкиваясь с отказами. Ради дела он готов пойти на крайние меры — продать журнал и даже заложить домашнюю мебель.



На этом непростом пути у него появляется надежный союзник — инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Это замкнутый, непростой в общении человек с тяжелым прошлым, но настоящий мастер своего дела. Вместе Нагель и Бондарев берутся за создание автомобиля «Руссо‑Балт».



Их цель — не просто собрать машину, а убедительно доказать ее надежность и возможности. Для этого они решаются на смелый шаг: принять участие в ралли Монте‑Карло, причем выбрать максимально сложный вариант — стартовать прямо из Петербурга. Такой маршрут дает шанс претендовать на особый приз за преодоление самого трудного пути, и герои намерены использовать эту возможность по максимуму.