Ралли по сборам: Что обеспечило «Битве моторов» лидерство в прокате
Звездный дуэт Янковского и Борисова в спортивной драме о ретроавтомобилях очаровал кинозрителей в минувшие выходные.
Спортивная драма режиссера Ильи Маланина «Битва моторов» с Юрой Борисовым, Иваном Янковским и Паулиной Андреевой уверенно возглавила кинопрокат в России и СНГ, собрав за уикенд 283,3 миллиона рублей. Премьера фильма состоялась 8 октября.
Вторую строчку проката занял перевыпуск «Сумерки. Сага: Новолуние». Его сборы составили 93 миллиона рублей. На третьем месте — анимационный фильм «Приключения мамонтенка: В поисках мамы» с кассой 77,8 миллиона рублей. Фантастический блокбастер «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли опустился на четвертую позицию, заработав 61,2 миллиона рублей, а замыкает пятерку лидеров сказка «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным. Ее сборы достигли 57,7 миллиона рублей.
О ЧЕМ «БИТВА МОТОРОВ»
Действие «Битвы моторов» разворачивается в 1908 году. Андрей Нагель, чью роль исполняет Иван Янковский, — чиновник министерской канцелярии, а в свободное время — издатель журнала «Автомобиль». Он искренне верит в то, что Россия способна создавать достойные автомобили, несмотря на стремительное развитие автопрома в мире и скептическое отношение многих современников. Противоположную позицию занимает Густав Лист (в исполнении Ехезкеля Лазарова) — представитель компании Benz в России. Между героями возникает принципиальное противостояние: Лист отстаивает приоритет зарубежных разработок, а Нагель упорно доказывает, что отечественный автопром достоин большего.
Чтобы воплотить свою мечту, Нагель не жалеет ни сил, ни ресурсов. Он обивает пороги кабинетов, раз за разом сталкиваясь с отказами. Ради дела он готов пойти на крайние меры — продать журнал и даже заложить домашнюю мебель.
На этом непростом пути у него появляется надежный союзник — инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Это замкнутый, непростой в общении человек с тяжелым прошлым, но настоящий мастер своего дела. Вместе Нагель и Бондарев берутся за создание автомобиля «Руссо‑Балт».
Их цель — не просто собрать машину, а убедительно доказать ее надежность и возможности. Для этого они решаются на смелый шаг: принять участие в ралли Монте‑Карло, причем выбрать максимально сложный вариант — стартовать прямо из Петербурга. Такой маршрут дает шанс претендовать на особый приз за преодоление самого трудного пути, и герои намерены использовать эту возможность по максимуму.
ЯНКОВСКИЙ, БОРИСОВ, АНДРЕЕВА
Светская премьера приключенческой драмы «Битва моторов» состоялась в киноцентре «Октябрь» 1 октября. На мероприятии побывал и спецкор НСН. На красной дорожке актеры поделились своими впечатлениями от работы над фильмом. Так, Иван Янковский рассказал, что его герой — это максимально напряженная версия того, кем актер мог бы быть в реальности.
«Мой персонаж в “Битве моторов” — максимально напряженная версия того, кем я мог бы быть в реальности. Это династийный интеллигентный человек, таких я как раз играл мало», — сказал Янковский журналистам.
Особенно ярким моментом для Янковского стали съемки за рулем ретроавтомобиля. Он назвал это большой привилегией и удачей, ведь машин начала XX века сохранилось совсем немного.
Паулина Андреева видит свою героиню как самостоятельную и смелую женщину, опережающую свое время.
«Моя героиня — независимая личность, вполне эмансипированная женщина, которая водит автомобиль в начале века. Это очень смело. Она вдохновляет своего возлюбленного и мотивирует его. Она сама автомобилистка, поэтому знает, о чем говорит. В нашем фильме женский персонаж — не костыль. Часто в большом мужском кино женщина выступает как вспомогательный герой. А здесь героиня совмещает любовь к человеку и любовь к его делу», — приводит слова актрисы спецкор НСН.
Актриса призналась, что лично управляла столетним автомобилем на съемках и что любовь к вождению у нее не только по сценарию — в обычной жизни она тоже любит дальние поездки на машине. По словам Андреевой, фильм рассказывает о новаторстве, вере в мечты и достижении амбициозных целей даже тогда, когда большинство не верит в успех.
Народный артист России, актер Алексей Гуськов заявил, что считает фильм «Битва моторов» историей о мечте.
«За основу своей роли я не брал исторических персонажей. Мой персонаж тот, кто помогает человеку. Эта эпоха сама по себе очень красивая. Нельзя сказать, что это безоблачное и безмятежное время. Эта история актуальна, потому что она о мечте, которая проходит в жизни. Мы все хотим, чтобы мечты были осуществлены. Кто помог и как это получилось — смотрите в кино», — приводит слова артиста спецкор НСН.
О сложностях производства рассказал продюсер Петр Ануров. Одной из главных задач стало создание автомобилей 1908–1910 годов, которых не существует в готовом виде. Чертежей не было — опирались на фотографии, записи и книги. На помощь пришел конструктор Игорь Ермилин, работавший над суперкаром Marussia. Он изготовил машины из карбона в своем ателье. Автомобили должны были не только выглядеть аутентично, но и ездить на скорости 80–90 км/ч, выполнять трюки на серпантине и быть пригодными для управления актерами, а не только каскадерами. До последнего момента оставалось неясным, смогут ли машины участвовать в динамичных сценах.
«Гонки – это аттракцион, а это история про больших мечтателей, которые в отличие от многих мечту реализовали, хотя все было против, их никто вначале не поддерживал, а они взяли и сделали. Это цепляет и вдохновляет, когда человек понимает, что есть какие-то планы, которые он боится реализовывать, но можно собрать команду и сделать. Когда ты чувствуешь эту эмоцию через экран, это мотивирует. Я очень хотел и мечтал бы о том, чтобы эта история – и "Руссо-Балта", и нашего фильма – кого-то сподвигла, чтобы что-то изобретать, как в то романтичное время, которое было сто лет назад», — признался продюсер.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев уверен, что у картины хорошие перспективы. По его мнению, на успех работают звёздный каст, динамичный сюжет и креативная рекламная кампания.
«Ждем ярких и впечатляющих цифр, даже рекордов. Такое кино создается довольно редко и выходит в российский прокат нечасто, поэтому очень хочется, чтобы этот проект действительно получил огромный фокус внимания зрителей, собрал достойную кассу — выше миллиарда рублей. Тем более кино получилось очень крутое, динамичное, яркое, интересное. У фильма была креативная, необычная, с яркими интересными находками рекламная кампания. Ну и, конечно, в главных ролях два любимейших сейчас молодых актера, краши женской половины киноаудитории — Юра Борисов и Иван Янковский. Поэтому очень хочется, чтобы картина ярко прозвучала на культурном пространстве нашего современного киносмотрения. Я уверен, что и зрителю во всех регионах России, не только в Москве и Петербурге, эта картина "зайдет" и будет достаточно долго и крепко держаться на экранах», — поделился он в беседе с НСН.
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