«Битва моторов»: Кинокритик назвал бессмысленным противостояние с Голливудом
Фильм «Битва моторов» - это привет картине «Ford против Ferrari», у которой более глобальные бюджеты, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Фильм «Битва моторов» еще раз доказывает, что противостояние с Голливудом не нужно российскому кино, нужно снимать и придумывать свои истории без ориентира на западные фильмы, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Фильм «Битва моторов» - это привет «Ford против Ferrari». Бюджет второго фильма круче, зачем тягаться с Голливудом? Есть вещи, в которых не нужно тягаться, откровенно противостоять. Это очевидная история», - отметил он.
Фильм режиссера Ильи Маланина «Битва моторов» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам выходных 15-18 октября, заработав 206 млн рублей. Таким образом, пальму первенства картина удерживает уже второй уик-энд подряд, а общие сборы оцениваются примерно в 572,7 млн рублей.
Эксперты в целом положительно оценили фильм «Битва моторов», однако просмотр его с детьми чреват «неудобными вопросами», заявил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.
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