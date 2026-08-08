Бурляев признался, что впервые досмотрел до конца «Иваново детство» через 20 лет

В ходе презентации в Каннах ретроспективы картин Андрея Тарковского артист включил в программу и «Иваново детство».



По словам Бурляева, он впервые посмотрел ленту целиком, когда ему было примерно 40–45 лет. В тот момент его охватило удивление: «Как этот мальчик мог так играть? Я бы так сейчас не смог». Актёр добавил, что со временем сумел принять свою работу в картине и осознал, что тогда выложился полностью.



Кинодебют Бурляева состоялся в 13 лет — он снялся в курсовой ленте Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Именно Кончаловский позже посоветовал Тарковскому обратить внимание на юного артиста. В результате 15‑летний Николай получил главную роль — сыграл подростка Ивана в полнометражном дебюте Тарковского «Иваново детство». Сюжет фильма рассказывает о мальчике, который в годы Великой Отечественной войны лишился семьи и в итоге стал разведчиком, действующим в тылу противника.

Ранее Бурляев сказал спецкору НСН, что у российского кинематографа есть будущее, однако сейчас он находится в опасном состоянии, так как у руля стоят люди, которые не понимают силы воздействия экрана на умы людей, а во главу угла ставят прибыль.

