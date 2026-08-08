Бурляев признался, что впервые досмотрел до конца «Иваново детство» через 20 лет
Народный артист России Николай Бурляев признался, что впервые смог досмотреть фильм «Иваново детство» до конца лишь спустя около двух десятилетий после съёмок. Об этом он поведал в интервью информационной службе «Вести».
В ходе презентации в Каннах ретроспективы картин Андрея Тарковского артист включил в программу и «Иваново детство».
По словам Бурляева, он впервые посмотрел ленту целиком, когда ему было примерно 40–45 лет. В тот момент его охватило удивление: «Как этот мальчик мог так играть? Я бы так сейчас не смог». Актёр добавил, что со временем сумел принять свою работу в картине и осознал, что тогда выложился полностью.
Кинодебют Бурляева состоялся в 13 лет — он снялся в курсовой ленте Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Именно Кончаловский позже посоветовал Тарковскому обратить внимание на юного артиста. В результате 15‑летний Николай получил главную роль — сыграл подростка Ивана в полнометражном дебюте Тарковского «Иваново детство». Сюжет фильма рассказывает о мальчике, который в годы Великой Отечественной войны лишился семьи и в итоге стал разведчиком, действующим в тылу противника.
Ранее Бурляев сказал спецкору НСН, что у российского кинематографа есть будущее, однако сейчас он находится в опасном состоянии, так как у руля стоят люди, которые не понимают силы воздействия экрана на умы людей, а во главу угла ставят прибыль.
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