Умер отец Лионеля Месси

Ушёл из жизни Хорхе Месси — отец знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси, сообщает Infobae.

Мужчина скончался в медицинском учреждении в Росарио в возрасте 68 лет. В течение нескольких последних месяцев он проходил лечение от тяжёлого заболевания, однако конкретный диагноз не раскрывается.

Согласно публикациям в СМИ, Лионель Месси вернулся в Росарио 22 июля — после завершения чемпионата мира он хотел провести время с родными, в первую очередь с отцом.

Хорхе Месси играл важную роль в профессиональной жизни сына: он выступал в качестве его личного агента и менеджера. Прежде мужчина трудился на металлургическом заводе в должности рядового рабочего, но впоследствии сосредоточился исключительно на поддержке карьеры Лионеля.

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ФОТО: ТАСС
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