«ЕШЬ. МОЛИСЬ. ХУДЕЙ»

Тех, кто уже успел посмотреть такие нашумевшие картины, как «Закулисье реальности» и «Обсессия», в августе ждет новая жанровая новинка в духе «Субстанции». С 13 августа в российский прокат выходит фильм «Ешь, молись, худей».

В центре сюжета студентка-медик Хана, которая выросла в семье с нарушенными пищевыми привычками и страдает расстройством пищевого поведения. С началом нового эксперимента по похудению девушку начинает преследовать «голодный призрак» — фигура, заимствованная из буддийской и даосской мифологии, олицетворяющая ненасытное желание. Картина исследует границы психологического и телесного ужаса. Впервые ее представили в начале 2026 года на фестивале независимого кино «Сандэнс».