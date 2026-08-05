Стэйтем, Лунтик и Кассель: На кого смотреть в кинотеатрах в августе

В августе в российских кинотеатрах можно будет увидеть боди-хоррор «Ешь, молись, худей» в духе «Субстанции», фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля и не только.

С началом августа на российских экранах представят сразу несколько ярких новинок – «Последний богатырь. Колобок» и «Смешарики сквозь вселенные». Однако помимо кинолент для семейной аудитории в течение месяца в афише кинотеатров также можно будет увидеть фильмы с Джейсоном Стэйтемом и Крисом Эвансом, который известен зрителям по роли Капитана Америки. Помимо прочего в прокате представят и картину, показанную в рамках Каннского кинофестиваля.

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«ЕШЬ. МОЛИСЬ. ХУДЕЙ»

Тех, кто уже успел посмотреть такие нашумевшие картины, как «Закулисье реальности» и «Обсессия», в августе ждет новая жанровая новинка в духе «Субстанции». С 13 августа в российский прокат выходит фильм «Ешь, молись, худей».

В центре сюжета студентка-медик Хана, которая выросла в семье с нарушенными пищевыми привычками и страдает расстройством пищевого поведения. С началом нового эксперимента по похудению девушку начинает преследовать «голодный призрак» — фигура, заимствованная из буддийской и даосской мифологии, олицетворяющая ненасытное желание. Картина исследует границы психологического и телесного ужаса. Впервые ее представили в начале 2026 года на фестивале независимого кино «Сандэнс».

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«ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

С 20 августа в России стартует прокат боевик «Жертва обстоятельств» со звездой фильмов Marvel о «Мстителях» Крисом Эвансом. Также в проекте можно будет увидеть Сальму Хайек, Венсана Касселя, Джона Малковича и Аню Тейлор-Джой.

По сюжету роскошный благотворительный вечер превращается в кошмар, когда группа экологических активистов врывается на событие. Они выдвигают ультиматум: трое гостей должны быть принесены в жертву, иначе человечество ждет гибель.

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«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»

Также с 20 августа в российском прокате можно будет увидеть фильм открытия Каннского кинофестиваля-2026 «Электрический поцелуй».

Действия в картине режиссера Пьера Сальвадори разворачиваются в Париже 1928 года. Художник Антуан Балестро после смерти жены больше не может писать картины, и обращается к медиуму, чтобы хоть на миг ощутить связь с умершей. Однако вместо настоящей ясновидящей с ним разговаривает Сюзанн, бедная цирковая артистка. Она проводит один фальшивый сеанс за другим и в итоге влюбляется в Антуана.

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«МЯТЕЖ»

Помимо прочего в августе Джейсон Стэйтем предстанет перед российским зрителем в образе Коула Рида, некогда служившего в спецназе и полиции. В настоящем герой нового боевика трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. В бегах от закона ему предстоит самостоятельно выйти на след убийцы. Увидеть картину в России можно будет с 27 августа.

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«ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

Также в конце августа на большие экраны выходит мультфильм «Лунтик: Обратная сторона Луны». Проект станет прямым продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024). В новом мультфильме Лунтик отправится на поиски отца, который когда-то исчез на обратной стороне Луны. Премьера в кинотеатрах намечена на 27 августа.

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ФОТО: РИА Новости
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