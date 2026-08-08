Россиян предупредили о рисках пожара из-за пыли за холодильником
Руководитель проектов в сфере систем безопасности Сергей Победоносцев в беседе с изданием «Абзац» предупредил о пожароопасности пыли, которая скапливается за холодильником.
Эксперт пояснил, что в труднодоступных местах — между крупногабаритной бытовой техникой, стеной и полом — со временем собирается не только пыль, но и мусор, и грязь. Даже одной искры порой хватает, чтобы огонь быстро распространился по квартире.
По словам Победоносцева, искра может появиться из‑за неполадок с питающим шнуром, сбоев в работе техники либо неисправностей разъёмов. Если подключить неисправное устройство, может возникнуть электрическая дуга — она приводит к обугливанию розеток и штепселей, а затем и к возгоранию. Чтобы снизить риски, важно проводить тщательную уборку — оптимально делать это каждые три месяца, параллельно проверяя состояние электропроводки.
Кроме того, специалист обратил внимание на опасность утечек масла и иных технических жидкостей внутри холодильника. Если заметны признаки неисправности — перегрев, подтекание и прочие сбои, — необходимо сразу отключить прибор от электросети и обратиться за помощью к квалифицированному мастеру.
Ранее председатель EL-Комитета Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Дмитрий Зорин рассказал НСН, что больше половины проверенных Роскачеством образцов силового кабеля — продукция «марок-призраков», непонятно, зачем было проверять заведомо некачественную продукцию.
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