Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в интервью НСН, почему голливудские блокбастеры бьют рекорды летом в то время, как российские прокатчики жалуются на низкие сборы в это время года.

Супергеройский фильм «Человек-паук: новый день» за первый уикенд в прокате заработал в мире более $930 млн, что стало вторым результатом в истории, а сборы вышедшей в начале июля «Одиссеи» Кристофера Нолана превысили на сегодня $990 млн. Шнейдеров отметил, что в США лето не всегда было таким успешным периодом для кино.