Ранее сообщалось, что российским кинотеатрам рекомендовали отложить прокат нового фильма Marvel с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях до 20 августа для поддержки старта отечественной картины «Последний богатырь. Колобок». По данным СМИ, с подобной инициативой выступили дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). Прошлые части франшизы «Последний богатырь» выходили на большом экране в новогодние праздники, а новый фильм представят с 6 августа. Фазлыев подчеркнул, что отсутствие конкуренции поможет прокату российского релиза.

«Освобождение рынка от конкурента поможет прокатной компании. Интерес аудитории не будет украден другим релизом, и зрители придут на этот фильм. Кто-то из-за безысходности, кто-то заинтересуется новым фильмом по франшизе "Последний богатырей". С точки зрения кинотеатрального проката, скорее всего, будут серьезные потери для рынка. Мировая премьера "Человека-паука" намечена на 31 июля. При подобной задержке почти на месяц интерес к релизу сохранится, но не в той мере, как было бы при старте проката. Кинотеатры недосчитают зрителей, которые могли бы прийти в кино, а вместо этого посмотрят фильм дома», - заметил он.