Колобок против Marvel: В России отложат премьеру нового «Человека-паука»
Перенос теневого проката фильма «Человек-паук: Новый день» поможет привлечь больше зрителей к картине «Последний богатырь. Колобок», сказал НСН Рифат Фазлыев. При этом Роман Исаев допустил, что российская новинка заработает в прокате миллиард рублей.
При отказе сдвинуть фильм Человек-паук: Новый день» в прокате на более поздние даты для поддержки фильма «Последний богатырь. Колобок» в будущем кинотеатры могут лишиться других крупных релизов дистрибьютора «Атмосфера кино», заявил в беседе с НСН главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев.
Ранее сообщалось, что российским кинотеатрам рекомендовали отложить прокат нового фильма Marvel с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях до 20 августа для поддержки старта отечественной картины «Последний богатырь. Колобок». По данным СМИ, с подобной инициативой выступили дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). Прошлые части франшизы «Последний богатырь» выходили на большом экране в новогодние праздники, а новый фильм представят с 6 августа. Фазлыев подчеркнул, что отсутствие конкуренции поможет прокату российского релиза.
«Освобождение рынка от конкурента поможет прокатной компании. Интерес аудитории не будет украден другим релизом, и зрители придут на этот фильм. Кто-то из-за безысходности, кто-то заинтересуется новым фильмом по франшизе "Последний богатырей". С точки зрения кинотеатрального проката, скорее всего, будут серьезные потери для рынка. Мировая премьера "Человека-паука" намечена на 31 июля. При подобной задержке почти на месяц интерес к релизу сохранится, но не в той мере, как было бы при старте проката. Кинотеатры недосчитают зрителей, которые могли бы прийти в кино, а вместо этого посмотрят фильм дома», - заметил он.
По словам собеседника НСН, большинство кинотеатральных сетей наиболее вероятно поддержат выход российское кино.
«Это совместное решение Ассоциации кинотеатров и дистрибьютора. Уверен, что большинство кинотеатров отложит показ "Человека-паука". В России также есть несетевые кинотеатры на один-два зала, либо маленькие локальные киносети на три-четыре кинозала. Они зачастую не входят в АВК. Подобные договоренности, к сожалению, происходят без них. Такие кинотеатры могут проигнорировать подобные решения. "Атмосфера кино" отмечает, что лучше все-таки воздержаться от подобного решения и поработать с отечественным релизом. В противном случае будут санкции, возможно, в будущем дистрибьютор со своей стороны не предоставит таким кинотеатрам новые релизы. То есть пожелание добровольно-принудительное», - объяснил он.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН допустил, что сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» по итогу проката достигнут планки в миллиард рублей.
«Кинотеатры однозначно ждут сборов в миллиард рублей. "Последний богатырь. Колобок" может собрать эти деньги с учетом большой рекламной кампании. Думаю, сборы могут составить и 1,5 миллиарда рублей. Фильм выйдет в августе с потенциалом продолжения проката в сентябре. Это вполне адекватные ожидания от проекта. Невозможно выпустить все крупные фильмы в Новый год. Наконец в этом году какие-то фильмы выходят летом. Это прекрасное решение продюсеров, за которое мы благодарны от лица кинотеатров. Если каждый месяц, включая лето, будет выходить фильм-миллиардер, то индустрия начнет жить предсказуемо, уверенно и более спокойно. Лето 2026 года делает большой серьезный шаг в эту сторону», - сказал он.
В России не впервые переносят старт проката зарубежного фильма в формате предсеансового обслуживания. Картину Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» в кинотеатрах страны представили с 15 января, мировая премьера релиза состоялась в конце декабря 2025 года. Аналогично фильм «Дьявол носит Prada 2» в России представили с 12 мая, зарубежный прокат стартовал с 1 мая, напоминает «Радиоточка НСН».
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