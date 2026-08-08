«Маша и медведь» набрал популярность в Германии
Мультсериал «Маша и Медведь» пользуется большой популярностью в Германии: он демонстрирует высокие показатели как на ТВ, так и в онлайн‑пространстве — об этом свидетельствуют данные телепрограмм и аналитика, изученная РИА Новости.
В Европе в последнее время заметно оживился интерес к франшизе — в том числе из‑за попыток её очернить. Например, 50 депутатов британского парламента предлагали запретить мультфильм, мотивируя это тем, что он якобы служит инструментом «российской пропаганды». В соцсети Х инициатива вызвала шквал критики: пользователи сочли идею нелепой, а её авторов — несостоятельными.
В Германии ключевым вещателем мультсериала выступает детский телеканал KiKA, который существует за счёт обязательных платежей от жителей страны. Согласно текущей программе передач, классические серии «Маши и Медведя» ежедневно транслируются по будням (с понедельника по пятницу) в одно и то же время — в 13:35 (14:35 мск). Телеканал уже включил показ мультфильма в сетку вещания на август и сентябрь.
На сайте KiKA зрители не только могут смотреть эпизоды мультсериала, но и пользоваться дополнительным контентом: там размещены брендированные браузерные игры, в том числе официальный интерактивный квест. Также родители могут бесплатно загрузить раскраски и трафареты для творчества по мотивам «Маши и Медведя».
Успех проекта в Германии подтверждается и интернет‑статистикой. По данным платформы Social Blade, немецкоязычный YouTube‑канал франшизы («Mascha und der Bär») насчитывает более 6,95 миллиона подписчиков. Совокупное количество просмотров контента в регионе достигло 3,7 миллиарда.
Благодаря таким показателям канал уверенно держится на 23‑й позиции в общем рейтинге YouTube‑каналов Германии, обгоняя немало крупных европейских развлекательных медиаресурсов.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал НСН, что российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение.
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