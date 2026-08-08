Ставки по краткосрочным вкладам в России достигли максимума с марта
По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», проанализированным агентством РИА Новости, средняя ставка по краткосрочным вкладам в топ‑20 российских банков обновила максимум с марта — и это на фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России.
На 5 августа доходность трёхмесячных вкладов достигла 13,76% годовых — это максимальный показатель за последние пять месяцев (предыдущий пик в 13,81% был зафиксирован 25 марта). За минувший месяц ставка увеличилась на 0,25 процентного пункта.
Тенденция к росту прослеживается и по депозитам с более длительными сроками. Так, по шестимесячным вкладам доходность поднялась до 13,04% — это максимум с конца апреля, а по годовым — до 12,37%, что стало наивысшим значением с конца марта. За месяц оба показателя прибавили по 0,12 процентного пункта.
При этом Банк России последовательно смягчает денежно‑кредитную политику: курс на снижение ключевой ставки регулятор взял ещё летом прошлого года. Если в начале 2025 года ставка находилась на уровне 21%, то к концу года опустилась до 16%. На июльском заседании ЦБ снизил её в десятый раз подряд — на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
Ранее директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов сказал НСН, что россияне стали массово выводить деньги из фондов облигаций из-за девальвации рубля, которая съела все полученные проценты. Если бы рубль укреплялся, никакого оттока не было бы.
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