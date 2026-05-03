«Ангелы», «Коммерсант», Добронравов: Кто лидирует в первой праздничной кинобитве мая
По предварительным итогам, прокат уходящих праздничных выходных возглавляет военная драма режиссера Александра Котта.
Прокат уходящих первых майских праздников возглавляют сразу две военные драмы и фильм с Александром Петровым о лихих 90-х. Речь идет о картинах «Ангелы Ладоги», «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым и «Коммерсант». По предварительным подсчетам, именно они больше всего полюбились зрителям в кинотеатрах в первые майские праздники.
ЛИДЕР ПРОКАТА
Согласно предварительным подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), прокат уходящих первых майских праздничный выходных возглавляет военная драма режиссера Александра Котта «Ангелы Ладоги». На момент написания материалы сборы ленты составляют 234 млн 216 тысяч 575 рублей.
Картина, повествующая о событиях времен блокадного Ленинграда, вышла в прокат 23 апреля. Кроме того, она стала фильмом-открытием 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Действия ленты происходят в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. По сюжету фильма, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Им необходимо доставлять боеприпасы и спасти сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам превращаются в настоящую единую команду.
Роли в драме исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Виктор Добронравов. Продюсерами ленты выступили Антон Златопольский, Вадим Верещагин, Наталья Коткова.
Между тем, член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская считает, что показ на ММКФ не поможет «Ангелам Ладоги» повторить прошлогодний кассовый успех «Августа». По данным ЕАИС, сборы картины режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева в 2025 году превысили 1,5 млрд рублей.
«Я думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 млн рублей для него будет очень круто. "Август" столько заработал, потому что у него была совершенно беспрецедентная рекламная кампания на "Первом канале", который умеет хорошо "приводить" зрителей в кино. ММКФ "Ангелам" не поможет, происходящее там интересно лишь небольшой кучке киношников. На регионы это точно не работает, потому что ММКФ — не показатель для обывателя, обычного зрителя кинотеатров. При этом дополнительным плюсом могут стать фамилии исполнителей главных ролей. Зрители любят Тихона Жизневского, да и Роман Евдокимов достаточно популярный. Конкурентом "Ангелов Ладоги" однозначно будет "Литвяк". Это и фильм "Отец", который выходит 7 мая, а также картина "Семь верст до рассвета". Однако привлечь зрителей в таком большом количестве, как "Август", скорее всего, не удастся никому из этих фильмов», - отметила она в беседе с НСН.
ПЕТРОВ И 90-Е — ТОЖЕ В ТОПЕ
Согласно предварительным итогам первых праздничных выходных мая, второе место в прокате, по данным ЕАИС, занимает новая драма о лихих 90-х «Коммерсант». Лента с Александром Петровым в главной роли тоже вышла 23 апреля. На момент написания материала, по подсчетам системы, сборы картины составляют 195 млн 851 тысячу 553 рубля.
Действия фильма разворачиваются в Москве в 1996 году. По сюжету молодой банкир Андрей и его друг Миша, видя себя будущей элитой нового государства, вписываются в крупную сделку. Но позже выясняется, что их втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины», где ему предстоит стать другим человеком.
Драма основана на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова. Роли в картине исполнили Никита Павленко, рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), Елизавета Базыкина, Михаил Тройник. Режиссерами ленты выступили Федор и Никита Кравчук, продюсерами — Владимир Малышев, Иван Голомовзюк, Петр Тодоровский.
«Это наш дебют и наша история. Андрей (Рубанов - прим. НСН) почти сразу сказал, что не будет сценаристом. Для нас было важно внимательно и ответственно подойти к экранизации автобиографического романа. Мы провели подробную и большую исследовательскую работу, изучив все на эту тему — от Достоевского и "Графа Монте-Кристо" до современной литературы и кино. Конечно, были споры, в которых рождалась необходимая сценарию истина. Все артисты приходили с горящими глазами, влюбленными в материал. Оставалось с ними договориться — для этого у нас были очень опытные, талантливые продюсеры и кастинг-директор. Все выкладывались на полную, чтобы получить желаемый результат», - поделился в разговоре с НСН один из режиссеров ленты Федор Кравчук.
С ДОБРОНРАВОВЫМ, НО БЕЗ «ЛИТВЯКА»
Замыкает тройку лидеров проката уходящих первых майских праздников военная драма «Семь верст до рассвета» Александра Андреева. Новый фильм с Федором Добронравовым вышел в прокат 30 апреля и на момент написания материала успел собрать, по данным ЕАИС, 59 млн 893 тысячи 48 рублей.
Картина рассказывает об оккупированной деревне Куракино в Псковской области, в которой Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Старик, роль которого исполни Федор Добронравов, водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал.
Роли в картине также исполнили Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артем Быстров, Наталья Суркова, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко. Продюсерами проекта выступили Марина Селиванова, Али Узденов, Дарья Циберкина.
Но вот другой военной драмы, которой в индустрии пророчили лидерство в кинотеатрах на майских праздниках, в ТОП-3 проката не оказалось. Речь идет о картине режиссера Андрея Шальопы «Литвяк». Фильм о советской летчице Лидии Литвяк вышел на большие экраны 30 апреля. Роли в драме исполнили Евгений Ткачук, Артур Сопельник, Иван Бровин, Полина Чернышова, Петр Рыков. Продюсером выступил Андрей Шальопа.
Согласно предварительным подсчетам, по итогу уходящих праздников драма «Литвяк» оказалась лишь на седьмой строчке в прокате. По информации ЕАИС, сборы картины на момент написания материала составили 35 млн 735 тысяч 895 рублей. В предварительный ТОП-5 первого праздничного проката мая также попали семейный фильм «Ждун-2» и американская картина «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном.
Ранее председатель АВК Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что кассе кинотеатров навредит отсутствие громких российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры.
