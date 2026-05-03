«Ангелы», «Коммерсант», Добронравов: Кто лидирует в первой праздничной кинобитве мая

Между тем, член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская считает, что показ на ММКФ не поможет «Ангелам Ладоги» повторить прошлогодний кассовый успех «Августа». По данным ЕАИС, сборы картины режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева в 2025 году превысили 1,5 млрд рублей.

«Я думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 млн рублей для него будет очень круто. "Август" столько заработал, потому что у него была совершенно беспрецедентная рекламная кампания на "Первом канале", который умеет хорошо "приводить" зрителей в кино. ММКФ "Ангелам" не поможет, происходящее там интересно лишь небольшой кучке киношников. На регионы это точно не работает, потому что ММКФ — не показатель для обывателя, обычного зрителя кинотеатров. При этом дополнительным плюсом могут стать фамилии исполнителей главных ролей. Зрители любят Тихона Жизневского, да и Роман Евдокимов достаточно популярный. Конкурентом "Ангелов Ладоги" однозначно будет "Литвяк". Это и фильм "Отец", который выходит 7 мая, а также картина "Семь верст до рассвета". Однако привлечь зрителей в таком большом количестве, как "Август", скорее всего, не удастся никому из этих фильмов», - отметила она в беседе с НСН.