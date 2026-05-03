Иранский военный советник пригрозил отправить американские войска на кладбище
Тегеран способен отправить американские корабли и военных на кладбище. Об этом военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
По его словам, США являются единственным в мире «пиратом с авианосцами». Резаи подчеркнул, что способность Ирана бороться с пиратами не уступает способности топить боевые корабли. Он предупредил, что американские корабли и силы могут оказаться на кладбище, подобно тому, как обломки американского самолёта остались в Исфахане.
2 мая президент США Дональд Трамп признал, что американские военные при захвате танкеров с иранской нефтью ведут себя как пираты.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур руководства страны. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры между Тегераном и Вашингтоном, однако соглашение достигнуто не было. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
