МЧС: Тела четырёх рабочих обнаружены на угольном разрезе в Магаданской области

Тела четырёх погибших рабочих обнаружены на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В Магаданской области обрушился рудник

По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек. Поисково-спасательные работы, начатые после схода горной массы 30 апреля, продолжаются в круглосуточном режиме.

По предварительным данным, причиной обрушения стал сход селя.

Ранее в ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
