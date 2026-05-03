МЧС: Тела четырёх рабочих обнаружены на угольном разрезе в Магаданской области
3 мая 202617:21
Александр Грин
Тела четырёх погибших рабочих обнаружены на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек. Поисково-спасательные работы, начатые после схода горной массы 30 апреля, продолжаются в круглосуточном режиме.
По предварительным данным, причиной обрушения стал сход селя.
Ранее в ДР Конго более 200 человек погибли при обрушении шахты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
