Адвокат объяснил, почему в России не победили «пиратов»
Трансляции с нелегальным контентом — это очень прибыльный бизнес, заявил НСН Виктор Осипов.
«Пираты» должны получать более высокие штрафы, так как сейчас они зарабатывают на рекламе и не платят правообладателям за контент, рассказал адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов в беседе с НСН.
В России пиратское медиапотребление вдвое выше легального. Об этом сообщил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин на Российском интернет-форуме 2026 в ходе презентации исследования «Экономика Рунета». По его словам, конвертирование пиратского медиапотребления в легальное принесло бы платформам цифрового контента (онлайн-видео, музыка, игры и книги) дополнительные 500 миллиардов рублей. Осипов объяснил, почему пиратство пока не победить.
«У нас достаточные законодательные меры, но судебная система работает гораздо медленнее, чем “пираты”. Заинтересованные лица обращаются в суды, но такой вал победить достаточно сложно. Любая блокировка происходит только после обращения правообладателя в специальные органы. К тому же достаточно легко поменять домены. Пиратство до сих пор живо, потому что эта деятельность достаточно прибыльная. Они размещают рекламные материалы и не тратят деньги на закупку контента. Конечно, в такой ситуации штрафы для них стоит поднять», — отметил он.
Осипов добавил, что доказать ущерб от нелегальных трансляций практически невозможно.
«Производителю легального контента достаточно сложно доказать размер своих потерь. Но это необязательно при подаче иска. Достаточно привести убедительные доводы, чтобы получен какой-то ущерб. Если суд посчитает доказательства весомыми, то назначит размер компенсации. В случае получения серьезного урона, он может быть существенно выше, чем минимальный размер компенсаций», — подчеркнул он.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская объяснила НСН, как теневой прокат повлиял на кассу Голливуда в России.
Горячие новости
- Адвокат объяснил, почему в России не победили «пиратов»
