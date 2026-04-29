«Пираты» должны получать более высокие штрафы, так как сейчас они зарабатывают на рекламе и не платят правообладателям за контент, рассказал адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов в беседе с НСН.



В России пиратское медиапотребление вдвое выше легального. Об этом сообщил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин на Российском интернет-форуме 2026 в ходе презентации исследования «Экономика Рунета». По его словам, конвертирование пиратского медиапотребления в легальное принесло бы платформам цифрового контента (онлайн-видео, музыка, игры и книги) дополнительные 500 миллиардов рублей. Осипов объяснил, почему пиратство пока не победить.