Официальные сборы короткометражек, в паре с которыми российские кинотеатры часто показывают голливудские фильмы, за четыре года превысили 7 миллиардов рублей, сообщает РБК. Уточняется, что показатель составил почти 5% официальной кассы кинотеатров. Ромодановская отметила, что к такой цифре привело несколько факторов.



«Думаю, этой цифре можно верить. В первую очередь сказалось отсутствие маркетинга. Раньше, чтобы получить сборы в 1-2 миллиарда рублей и больше, официальные представители голливудских студий-мейджоров тратили на один релиз до 200 миллионов рублей. При такой массированной рекламе, конечно же, они добивались результатов. Также при нелегальном показе существенно снизилось количество площадок. Если раньше американские потенциальные блокбастеры выходили самым широким прокатом на максимальном числе экранов, то сейчас их показывает небольшое количество кинотеатров, в основном не сетевых. Например, первая пятерка сетей такие картины не показывает. При этом остается угроза наказания. Пока власти сквозь пальцы смотрят на такую деятельность, но она все равно не очень законная. Поэтому представители кинотеатров все чаще отказываются от показа, мотивируя это тем, что "не хочется связываться из-за каких-то копеек"», - сказала она.