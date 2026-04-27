BadComedian обвинил государство в «убийстве» сериальной отрасли в России

Цензура делает бессмысленным существование онлайн-кинотеатров, заявил НСН Евгений Баженов.

Государство заставляет платформы вырезать неподобающие сцены из картин, поэтому зрители уйдут к пиратам, а легальные сервисы будут уничтожены, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.

Онлайн-кинотеатры начали предупреждать о цензуре в картинах. Перед началом просмотра появляется уведомление о том, что картина была урезана на определенный хронометраж по требованию российского законодательства. Об этом сообщают пользователи различных сервисов. Баженова огорчила эта ситуация.

«У российского кинопрома всегда были проблемы с выстраиванием бизнес-модели. Единственными исключениями оказались сериальные платформы. Они сначала закупали контент за рубежом, а потом смогли производить собственные продукты, которые конкурировали по количеству зрителей и по качеству с западными. А потом пришло государство, которое выстроило цензурные условия для всех. Зрителю теперь нет смысла платить ни за какие сериалы. Онлайн-кинотеатры не будут конкурентоспособными в таких условиях. При этом, государство разрешает пиратство на приближенных платформах, где есть практически все иностранные проекты. Рано или поздно там тоже введут цензуру, а потом зритель откажется от подписок и уйдет глубже — на пиратские сайты и торренты. А бизнес и кинематограф, который расцвел в контексте сериалов, теперь уничтожен. Это убийство контента, который превосходил даже западный, потому что свои персонажи и истории были ближе и роднее», — подчеркнул он.

В свою очередь, источник НСН в индустрии опроверг возможный отток пользователей и добавил, что такой тенденции на данный момент не было замечено.

Ранее Баженов объяснил в эфире НСН, как цензура убивает реалистичных персонажей в кино.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
