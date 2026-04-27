Государство заставляет платформы вырезать неподобающие сцены из картин, поэтому зрители уйдут к пиратам, а легальные сервисы будут уничтожены, рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН.



Онлайн-кинотеатры начали предупреждать о цензуре в картинах. Перед началом просмотра появляется уведомление о том, что картина была урезана на определенный хронометраж по требованию российского законодательства. Об этом сообщают пользователи различных сервисов. Баженова огорчила эта ситуация.