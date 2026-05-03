В Красноярском крае пожар уничтожил 14 домов

Пожар в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, пострадавших в результате пожара нет. Размер причинённого ущерба устанавливается.

Для жителей села организован пункт временного размещения на базе местной школы.

Ранее в Югре при пожаре погибла семья из семи человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

