В Красноярском крае пожар уничтожил 14 домов
3 мая 202617:13
Александр Грин
Пожар в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, пострадавших в результате пожара нет. Размер причинённого ущерба устанавливается.
Для жителей села организован пункт временного размещения на базе местной школы.
Ранее в Югре при пожаре погибла семья из семи человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
