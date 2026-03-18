Отказ от голливудского: Что покажут российские кинотеатры на майских праздниках
Касса альтернативного контента приносит кинотеатрам не более 10% от его потенциала, заявил НСН Алексей Воронков, Елена Хажинская тоже не увидела проблемы в отказе от «Голливуда» на майские праздники.
Кассе кинотеатров навредит отсутствие громких российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры, рассказал НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Российские сети кинотеатров третий год подряд откажутся от неофициальных показов голливудских фильмов в праздничные дни. По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», инициатива продлится с 1 по 10 мая. В число известных фильмов, которые выйдут в этот период, попали продолжение «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй и биографическая лента «Майкл» о короле поп-эстрады Майкле Джексоне. Из новинок российского кино в первые дни мая будут доступны отечественная адаптация мультфильма «Тачки» под названием «Грузовички», комедия «Ждун 2» и драма «Кукла». Воронков объяснил, почему голливудские новинки не спасут кинотеатры в майские праздники.
«Мы еще не знаем окончательно, что выйдет на майские праздники. Конечно, неприятно, что в этом году на майские праздники у нас не выходит какого-то серьезного военного российского релиза. Начиная с позапрошлого года, военные картины хорошо собирали накануне праздника. Общей кассе кинотеатров больше вредит отсутствие именно российских фильмов. Касса альтернативного контента приносит не более 10% от его потенциала. Альтернативный прокат на протяжении трех лет падает и становится все незаметнее. Тому большой пример выход в этом году «Аватара», он собрал в разы меньше, чем последние картины. По нашим данным, минимум 25-30% кинотеатров страны в принципе уже не показывали «Аватар», потому что понимали, что не так уж много он соберет. Излишнее внимание к альтернативному контенту – это ежеминутный хайп, но не касса. Кассе кинотеатров навредит отсутствие российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры», - объяснил он.
С ним согласилась член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
«Если кинотеатры не заработают на майских праздниках на голливудских новинках, они заработают на них после майских. Не вижу в этом ничего страшного. Весь официальный зарубежный прокат, конечно, останется», - добавила она.
На майские праздники намечен официальный релиз нескольких зарубежных фильмов - комедии «Холостяк в Италии», приключенческой фэнтези «Вверх по волшебному дереву», зарубежные мультфильмы «Несси. Чудище из Лохх-Несс», «Пингвинёнок Пороро: Приключения в мире сладостей».
Российский зритель сегодня чаще отдает предпочтение семейному кино, комедиям, боевикам и мелодрамам, при этом триллеры и фильмы ужасов, напротив, не привлекают внимание аудитории, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.
