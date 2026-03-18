«Мы еще не знаем окончательно, что выйдет на майские праздники. Конечно, неприятно, что в этом году на майские праздники у нас не выходит какого-то серьезного военного российского релиза. Начиная с позапрошлого года, военные картины хорошо собирали накануне праздника. Общей кассе кинотеатров больше вредит отсутствие именно российских фильмов. Касса альтернативного контента приносит не более 10% от его потенциала. Альтернативный прокат на протяжении трех лет падает и становится все незаметнее. Тому большой пример выход в этом году «Аватара», он собрал в разы меньше, чем последние картины. По нашим данным, минимум 25-30% кинотеатров страны в принципе уже не показывали «Аватар», потому что понимали, что не так уж много он соберет. Излишнее внимание к альтернативному контенту – это ежеминутный хайп, но не касса. Кассе кинотеатров навредит отсутствие российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры», - объяснил он.

С ним согласилась член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

«Если кинотеатры не заработают на майских праздниках на голливудских новинках, они заработают на них после майских. Не вижу в этом ничего страшного. Весь официальный зарубежный прокат, конечно, останется», - добавила она.

На майские праздники намечен официальный релиз нескольких зарубежных фильмов - комедии «Холостяк в Италии», приключенческой фэнтези «Вверх по волшебному дереву», зарубежные мультфильмы «Несси. Чудище из Лохх-Несс», «Пингвинёнок Пороро: Приключения в мире сладостей».

Российский зритель сегодня чаще отдает предпочтение семейному кино, комедиям, боевикам и мелодрамам, при этом триллеры и фильмы ужасов, напротив, не привлекают внимание аудитории, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.

