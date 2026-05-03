Минобороны: Силы ПВО за 4 часа сбили 75 украинских БПЛА

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

В Минобороны рассказали, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, а также Московским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 3 мая силы ПВО сбили свыше 330 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

